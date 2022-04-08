Хау исключает продажу Сен-Максимена

Аллан Сен-Максимен Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау исключил продажу вингера Аллана Сен-Максимена грядущим летом.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена за 50 миллионов фунтов, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в состав и таким образом сделать "шаг вперед" .

Однако Хау по-прежнему рассчитывает на Аллана, уверяя, что 25-летний француз останется с "сороками" надолго.

"У меня замечательные отношения с Макси. Я по-настоящему наслаждаюсь совместной работой с ним, и нам нужно, чтобы он был в своей лучшей форме. Он обладает потенциалом делать разницу".

"Он обладает невероятным талантом, и его будущее, конечно, надолго связано с этим клубом", — цитирует Хау talkSPORT.


Метки Ньюкасл, Сен-Максимен, Хау

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2022 13:00

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