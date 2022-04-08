Хау исключает продажу Сен-Максимена

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау исключил продажу вингера Аллана Сен-Максимена грядущим летом.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена за 50 миллионов фунтов, чтобы вырученные деньги инвестировать назад в состав и таким образом сделать "шаг вперед" .



Однако Хау по-прежнему рассчитывает на Аллана, уверяя, что 25-летний француз останется с "сороками" надолго.



"У меня замечательные отношения с Макси. Я по-настоящему наслаждаюсь совместной работой с ним, и нам нужно, чтобы он был в своей лучшей форме. Он обладает потенциалом делать разницу".



"Он обладает невероятным талантом, и его будущее, конечно, надолго связано с этим клубом", — цитирует Хау talkSPORT.