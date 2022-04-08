Уилшир считает Райса лучшим опорником в мире

Бывший игрок сборной Англии Джек Уилшир считает Деклана Райса из "Вест Хэма" лучшим полузащитником оборонительного плана в мире.

23-летний Райс великолепно проводит этот сезон, и главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уже заявил, что оценивает своего подопечного в 150 миллионов фунтов.



Уилшир, как и Мойес, тоже придерживается самого высокого мнения и Райсе и мечтает о том, чтобы Деклан перешел в "Арсенал".



"Назовите мне полузащитника оборонительного плана лучше, чем Деклан Райс прямо сейчас. Не могу вспомнить никого, кто бы мог то, чего не может Дек".



"Фабиньо? Он не обладает таким же авторитетом, как Дек. Деклан умеет все и даже больше".



"Только Бускетс три-четыре года назад мог бы сравниться с ним. Но помните, что он играл за команду, которая доминировала по владению мячом в каждом матче. Задача Дека в этой команде сложнее".



"Дек мог бы играть за любую команду в Европе. Факт. Будем надеяться, это будет "Арсенал", — написал Уилшир в твиттере.