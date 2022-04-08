Гвардиола: "Отрыв в 14 очков от "Ливерпуля" был фейком"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что 14-очковое преимущество его команды над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге было "фейком".

В данный момент "Сити" только на одно очко опережает "Ливерпуль", с которым играет на "Этихад" в воскресенье.



И хотя в январе был момент, когда "горожане" оторвались от своего главного конкурента на 14 баллов, Гвардиола считает, что "Ливерпуль" всегда оставался в гонке.



"Я могу уверенно сказать, что в последние годы "Ливерпуль" и "Сити" подняли прежнюю планку в Премьер-Лиге. Другие команды осознали, что им нужно больше стараться, если они хотят угнаться за нами. За последние пять-шесть лет мы только один год не участвовали в гонке — у нас были травмы, и "Юнайтед" опередил нас. Но в остальном это была гонка двух команд".



"Я скажу кое-что вам: отрыв в 14 очков был фейком. Вы ошибались. Мы сыграли на два матча меньше. Это фейк. Не ошибка. Проанализировав матчи, где мы потеряли очки — против "Кристал Пэлас" и особенно против "Саутгемптона", — могу сказать, что мы были великолепны. Больше, чем великолепны".



"Мы не были эффективны, мы не были убийственны, но мы были великолепны. Мы победили "Саутгемптон" со счетом 1:4 в Кубке Англии и были значительно хуже, чем когда сыграли с ними вничью 1:1. Но таков футбол. Он непредсказуем. Оба матча мы провели удивительным образом, создавая моменты, но таков футбол", — цитирует Гвардиолу Daily Star.