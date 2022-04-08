МЮ готов отпустить только шесть игроков с истекающими контрактами
"Манчестер Юнайтед" сообщил своим игрокам, что только те шестеро, чьи контракты истекают в конце сезона, смогут беспрепятственно покинуть клуб грядущим летом.
По информации Daily Mirror, судьба Поля Погба, Джесси Лингарда, Эдинсона Кавани, Хуана Маты, Тахита Чонга и Ли Гранта уже предопределена. Все шестеро покинут "Олд Траффорд" свободными агентами в июне.
Еще минимум шесть игроков, включая Антони Мартиаля, Донни Ван де Бека, Дина Хендерсона, Фила Джонса, Акселя Туанзебе и Эрика Байи, желают покинуть "Юнайтед" из-за дефицита игрового времени, однако клуб уже сообщил им, что не сможет их отпустить.
Возможно, "красные дьяволы" отпустят еще пару игроков, но это будет зависеть от потенциальных приобретений и от мнения нового главного тренера, которым должен стать Эрик Тен Хаг.
Чтобы успокоить этих несчастных игроков, им было сказано, что каждый из них начнет с чистого листа и получит справедливый шанс произвести впечатление на Тен Хага.
08.04.2022 10:00
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Марса и Туанзебе сплавить, лучше они не станут.
Почему про Рэша ни слова, неужели в руководстве думают, что он превратится в Мбаппе?! Ну ебланы, хуле. Даже хрен с ним с Гвайером, но трэшфорд это лютая хойня.
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