"Эвертон" задумывается об увольнении Лэмпарда

Фрэнку Лэмпарду может грозить увольнение с поста главного тренера "Эвертона" еще до окончания сезона.

С момента, как Лэмпард возглавил "Эвертон", прошло только 67 дней, однако Фрэнк почти никак не повлиял на "ирисок", чья игра разладилась задолго до его прихода.



"Эвертон" проиграл семь из девяти последних матчей во всех соревнованиях, в том числе перенесенный против "Бернли" в Премьер-Лиге в минувший четверг (3:2).



После фиаско на "Терф Мур" подопечные Лэмпарда оказались всего в одном очке от зоны вылета. Выбывание из Премьер-Лиги стало бы настоящей катастрофой для "Эвертона", учитывая и без того сложнейшую финансовую ситуацию в клубе.



"Ирискам" остается сыграть еще девять матчей до окончания сезона, и у руководства мерсисайдцев есть серьезные причины, чтобы попрощаться с Фрэнком немедленно.



Как отмечает Daily Mail, Лэмпард является фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге. Кроме того, за расставание с Фрэнком начали выступать фанаты "Эвертона".



Против Лэмпарда говорит и неудачная трансферная кампания "Эвертона" в январе. Фрэнк смог заманить на "Гудисон Парк" лишь Донни Ван де Бека и Деле Алли, которые себя почти никак не проявляют.