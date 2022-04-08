Конте: "Кейн может стать одним из лучших нападающих в истории"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что Харри Кейн способен стать одним из лучших нападающих в истории футбола.

В этом сезоне Кейн забил уже 12 голов, причем все — после назначения Конте. Антонио определенно удалось привести Харри в чувство после провальных первых месяцев кампании.



При Конте капитан сборной Англии раскрылся не только как бомбардир, но и как диспетчер. По мнению Антонио, отсутствие у 28-летнего Кейна трофеев — не помеха на пути к истинному величию.



"Думаю, Харри Кейн заслуживает важное место в мировом футболе. Харри в правильном возрасте, чтобы показать, что он может быть одним из лучших нападающих в мире, а также в истории. Он уже доказывает это, потому что он забил много голов за клуб и за сборную, и он наш капитан".



"Он в правильном возрасте, чтобы закрепиться одним из лучших в мире. Несомненно, его роль нетипична, потому что он 9-й номер, но благодаря своему мастерству он также может быть 10-м номером. Он может доставить мяч, куда пожелает, и мы стараемся использовать этот аспект и брать как можно больше от того, что он способен дать", — цитирует Конте Sky Sports.