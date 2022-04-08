"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Дибалу

"Ньюкасл" лидирует в борьбе за нападающего "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалу.

Еще в прошлом месяце "Ювентус" подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Дибалы продлен не будет. Таким образом, Пауло покинет Турин свободным агентом.



Как сообщает Corriere dello Sport, 28-летний аргентинец ищет проект, где он будет центральной фигурой, и возможность попробовать себя в Премьер-Лиге выглядит для него привлекательно.



Свои запросы насчет Дибалы уже сделали "Тоттенхэм", "Арсенал", и "Ньюкасл", но именно "сороки" называются фаворитом борьбы за Пауло благодаря своим финансовым мускулам.



"Ньюкасл" находится в поисках основного форварда на следующий сезон, поскольку Каллум Уилсон больше лечится, чем играет, а Крис Вуд не оправдал надежд после своего перехода из "Бернли" в январе.