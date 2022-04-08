"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Дибалу
"Ньюкасл" лидирует в борьбе за нападающего "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалу.
Еще в прошлом месяце "Ювентус" подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Дибалы продлен не будет. Таким образом, Пауло покинет Турин свободным агентом.
Как сообщает Corriere dello Sport, 28-летний аргентинец ищет проект, где он будет центральной фигурой, и возможность попробовать себя в Премьер-Лиге выглядит для него привлекательно.
Свои запросы насчет Дибалы уже сделали "Тоттенхэм", "Арсенал", и "Ньюкасл", но именно "сороки" называются фаворитом борьбы за Пауло благодаря своим финансовым мускулам.
"Ньюкасл" находится в поисках основного форварда на следующий сезон, поскольку Каллум Уилсон больше лечится, чем играет, а Крис Вуд не оправдал надежд после своего перехода из "Бернли" в январе.
08.04.2022 07:00
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Дибала: «Я выбрал Ньюкасл потому что у них домашняя форма тоже черно-белая полосатая. Я ток в такой играть буду.»
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Да будет так
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