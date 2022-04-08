Претенденты на покупку "Челси" получили еще несколько дней, чтобы направить свои финальные предложения насчет лондонского клуба.

Как известно, на покупку "Челси" претендуют Тодд Бели, сэр Мартин Бротон, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка. Они были отобраны банком Raine Group, которому Роман Абрамович поручил осуществить продажу клуба.



С конца марта эта четверка могла изучать финансовую отчетность "синих", а также разговаривать с советом директоров и персоналом клуба.



Как стало известно Sky Sports, в четверг этой четверке было сказано, что они должны направить свои окончательные предложения Raine до середины следующей недели.



Изначально Raine планировал дать свою рекомендацию британскому правительству, которое взяло под свой контроль продажу "Челси", на стартующей 18 апреля неделе, но теперь это может произойти чуть позже, а сделка, вероятно, будет заключена только в мае.