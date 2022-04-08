"Лестер" и ПСВ сыграли без голов в первом матче 1/4 финала Лиги Конференций.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс выставил практически сильнейший состав, однако его команде так и не удалось дожать ПСВ.



Лучший момент у хозяев имел Харви Барнс, чей удар в первом тайме пришелся в крестовину.



Через неделю ПСВ и "Лестер" встретятся в Эйндховене, а победитель этого противостояния выйдет на "Буде-Глимт" или "Рому".



"Лестер" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 0:0 (0:0)



"Лестер": Шмейхель, Перейра (Джастин 67), Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Олбрайтон (Дака 81), Мэддисон, Дьсбери-Холл, Барнс, Ихеаначо (Лукман 67).