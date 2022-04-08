"Вест Хэм" вдесятером сыграл вничью с "Лионом"

Играя весь второй тайм вдесятером, "Вест Хэм" свел вничью первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Лиона" — 1:1.

В первом тайме "молотобойцы" старались играть на контратаках. "Лион" имел некоторое территориальное преимущество, больше владел мячом, но за 45 минут ни разу не пробил в створ.



Перед самым уходом команд на перерыв Аарон Крессуэлл только фолом смог остановить прорыв Муссы Дембеле, за что получил прямую красную карточку. Так хозяева остались вдесятером.



Однако начало второго тайма оказалось неожиданным. Джаррод Боуэн подкараулил удачный отскок от Джерома Боатенга в штрафной и с рикошетом от защитника поразил ворота — 1:0.



"Лион" большими силами пошел вперед и на 66-й минуте реализовал численное преимущество. Райан Фредерикс не смог вынести мяч подальше после остановленного Альфонсом Ареоля прострела, и Танги Ндомбеле забил простейший гол со считанных метров — 1:1.



Несмотря на дефицит в одного игрока, "Вест Хэм" не перестал дерзить, поэтому остаток матча гости провели с преимуществом, но при этом действовали с оглядкой на свои ворота. Счет уже не изменился.



"Вест Хэм" продемонстрировал свой характер, вдесятером играя едва ли не лучше, чем в полных составах. Да и пропущенного гола "молотобойцы" вполне могли избежать. Теперь все решится через неделю во Франции.



"Вест Хэм" (Англия) — "Лион" (Франция) — 1:1 (0:0)



Голы: Боуэн 52 — Ндомбеле 66.



"Вест Хэм": Ареоля, Фредерикс, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма (Джонсон 45), Форнальс, Антонио.



"Лион": Лопеш, Гюсто, Боатенг (Токо-Экамби 63), Лукеба, Эмерсон, Мендес (Денайер 90), Ндомбеле, Февр (Тете 64), Пакета, Ауар, Дембеле.



Предупреждения: Боуэн, Антонио.



Удаление: Крессуэлл 45.