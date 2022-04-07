Сборная Бразилии сделала предложение Гвардиоле
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил предложение поработать со сборной Бразилии.
В данный момент Федерация футбола Бразилии ищет нового рулевого для национальной команды, потому что Тите покидает свой пост после Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.
По информации Marca, бразильцы выразили готовность платить 10 миллионов фунтов в год Гвардиоле, чей контракт с "Сити" истекает в 2023 году.
В прошлом Хосеп неоднократно рассуждал о своем желании поработать на уровне сборных, и "пентакампеоны" могут показаться каталонцу привлекательной возможностью для этого шага.
Бразильцы хотят, чтобы Гвардиола вывел их на Кубок Америки в 2024 году и остался бы минимум до ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Marca добавляет, что бразильцы высоко оценивают свои шансы переманить Гвардиолу и планируют продолжить переговоры с братом и агентом Хосепа Пере.
07.04.2022 23:00
Просмотров: 309
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: