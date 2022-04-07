"Вулверхэмптон" оценивает Невеша в 100 миллионов фунтов
"Вулверхэмптон" назначил цену в 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Рубена Невеша.
На текущей неделе в прессе появились слухи, что Эрик Тен Хаг, готовящийся заступить на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед", рассматривает Невеша в качестве своей цели номер один на грядущее лето.
Завидев на горизонте покупателя со столь тугим кошельком, рулевой "волков" Бруну Лаже, поспешил задрать цену за 25-летнего португальца, которого также сватают в "Ливерпуль" и "Арсенал".
"Я не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед" или других команд, но я знаю, что в его лице мы обладаем особенным игроком".
"Он очень хорошо проводит этот сезон. Благодаря нашему стилю игры, Рубен может проявлять себя лучше. С ним наша команда показывает игру другого уровня".
"Когда ты обладаешь таким игроком, лучше всего повысить его зарплату и продлить его на несколько лет".
"Но кто знает? Когда у тебя есть такого рода игрок, который способен обороняться и атаковать, который является большим профессионалом и отличным человеком, то большие команды готовы заплатить 100 миллионов фунтов за него", — цитирует Лаже BBC.
07.04.2022 22:00
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Совсем с дуба рухнули?! Ну а так пох, реально может манков усилить, так что пусть 200 лимонов платят
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