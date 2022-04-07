"Вулверхэмптон" оценивает Невеша в 100 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" назначил цену в 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Рубена Невеша.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что Эрик Тен Хаг, готовящийся заступить на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед", рассматривает Невеша в качестве своей цели номер один на грядущее лето.



Завидев на горизонте покупателя со столь тугим кошельком, рулевой "волков" Бруну Лаже, поспешил задрать цену за 25-летнего португальца, которого также сватают в "Ливерпуль" и "Арсенал".



"Я не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед" или других команд, но я знаю, что в его лице мы обладаем особенным игроком".



"Он очень хорошо проводит этот сезон. Благодаря нашему стилю игры, Рубен может проявлять себя лучше. С ним наша команда показывает игру другого уровня".



"Когда ты обладаешь таким игроком, лучше всего повысить его зарплату и продлить его на несколько лет".



"Но кто знает? Когда у тебя есть такого рода игрок, который способен обороняться и атаковать, который является большим профессионалом и отличным человеком, то большие команды готовы заплатить 100 миллионов фунтов за него", — цитирует Лаже BBC.