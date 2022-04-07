Томас Партей рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы бедра.

Эту травму Партей получил в проигранном "канонирами" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник (3:0).



"Арсенал" до сих пор не смог поставить Томасу точный диагноз, однако дополнительные обследования подтвердили повреждение правого бедра.



Как говорится в официальном заявлении лондонского клуба, в ближайшие недели игрок сборной Ганы будет находится под медицинским наблюдением и консультироваться с профильными специалистами.



Отметим, что из-за различных проблем со здоровьем 28-летний Партей пропустил уже 21 матч "Арсенала" с момента своего перехода из "Атлетико" в 2020 году.



Ранее на текущей неделе также стало известно, что левый защитник "канониров" Киран Тирни ложится на операцию на колене и остаток этого сезона точно пропустит.