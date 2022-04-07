"Ливерпуль" согласовал переход Фабиу Карвалью
"Ливерпуль" достиг договоренности о приобретении вингера "Фулхэма" Фабиу Карвалью.
Напомним, "Ливерпуль" охотился за 19-летним Карвалью еще в январе. В самый последний момент "Фулхэм" согласился отпустить Фабиу на "Энфилд" за 8.4 млн. фунтов, однако должным образом оформить и зарегистрировать этот трансфер до дедлайна не удалось — сторонам не хватило считанных минут.
Тот сорвавшийся трансфер не стал трагедией для Карвалью, потому что "Ливерпуль" изначально планировал позволить Фабиу доиграть сезон у "дачников".
Кроме того, мерсисайдский клуб сохранил интерес к Карвалью и сейчас, как утверждает The Guardian, заново договорился с лидерами Чемпионшипа.
И хотя контракт Фабиу истекает в конце сезона, "Фулхэму" все равно положена компенсация — за воспитание игрока. Ее размер составит 4.17 млн. фунтов.
Также достигнутое клубами соглашение предусматривает бонусы в размере 2.08 млн. фунтов. А в случае последующей продажи игрока "Ливерпулем" "дачники" получат свои 20%.
Ожидается, что переход Карвалью будет подтвержден в следующем месяце, но официально Фабиу присоединится к "красным" 1 июля, заключив контракт до 2027 года.
Добавим, в этом сезоне игрок молодежной сборной Англии, родившийся в Португалии, провел 31 матч за "Фулхэм" во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.
07.04.2022 20:00
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хорошее приобретение на перспективу
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следующий белингем
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топчик
еще бы белингема урвать летом
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