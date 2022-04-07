"Тоттенхэм" хочет вернуть Эриксена

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" заинтересован в возвращении полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.

В последние недели Эриксен, возобновивший игровую карьеру после перенесенной остановки сердца, выглядит просто великолепно. Кристиан блистает в Премьер-Лиге, где в минувший уикенд он отличился против "Челси", и вернулся в сборную Дании.

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уже озвучил свое желание продлить истекающий в конце сезона контракт Эриксена, однако теперь у "пчел" появился серьезный конкурент.

Как утверждает газета i, своей игрой за "Брентфорд" 30-летний датчанин привлек внимание наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте, с которым ему довелось поработать в "Интере".

Теперь Конте готов предложить Эриксену вернуться в "Тоттенхэм", где ранее в своей карьере Кристиан провел шесть с половиной сезонов. Ожидается, что игрок подождет с решением насчет своего будущего до лета.


Метки Брентфорд, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2022 19:00

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  1. vagifspurs 07.04.2022 19:50 # vagifspurs
    Маэстро должен быть дома.

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  2. edgarkuznetsov 07.04.2022 19:28 # edgarkuznetsov
    Было бы збс ,скамейка нужна сильная

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  3. makeewadim 07.04.2022 19:17 # makeewadim
    Очередной раз опустит

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