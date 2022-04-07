"Тоттенхэм" хочет вернуть Эриксена

"Тоттенхэм" заинтересован в возвращении полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.

В последние недели Эриксен, возобновивший игровую карьеру после перенесенной остановки сердца, выглядит просто великолепно. Кристиан блистает в Премьер-Лиге, где в минувший уикенд он отличился против "Челси", и вернулся в сборную Дании.



Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уже озвучил свое желание продлить истекающий в конце сезона контракт Эриксена, однако теперь у "пчел" появился серьезный конкурент.



Как утверждает газета i, своей игрой за "Брентфорд" 30-летний датчанин привлек внимание наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте, с которым ему довелось поработать в "Интере".



Теперь Конте готов предложить Эриксену вернуться в "Тоттенхэм", где ранее в своей карьере Кристиан провел шесть с половиной сезонов. Ожидается, что игрок подождет с решением насчет своего будущего до лета.