Фергюсон зарабатывает 235 тыс. фунтов в неделю

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон зарабатывает 235 тысяч фунтов в неделю — спустя девять лет после завершения карьеры.

Напомним, Фергюсон завершил тренерскую карьеру после завоевания очередного титула Премьер-Лиги в сезоне 2012/13.



Однако сэр Алекс сохранил тесную связь с "Юнайтед", где он официально числится послом и получает по 2 млн. фунтов за 20 рабочих дней в году.



Кроме того, 80-летний шотландец владеет долями на 39.2 млн. фунтов в компаниях, которые числятся в реестре Регистрационной палаты Великобритании.



Также Фергюсон продал более миллиона копий своих автобиографических книг и получает до 100 тыс. фунтов за каждое мотивационное выступление.



Суммарно за прошлый год сэр Алекс заработал 12.2 млн. фунтов — или 235 тыс. фунтов в неделю, — что эквивалентно зарплате элитного игрока или тренера Премьер-Лиги, сообщает The Sun.