Фергюсон зарабатывает 235 тыс. фунтов в неделю

Сэр Алекс Фергюсон Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон зарабатывает 235 тысяч фунтов в неделю — спустя девять лет после завершения карьеры.

Напомним, Фергюсон завершил тренерскую карьеру после завоевания очередного титула Премьер-Лиги в сезоне 2012/13.

Однако сэр Алекс сохранил тесную связь с "Юнайтед", где он официально числится послом и получает по 2 млн. фунтов за 20 рабочих дней в году.

Кроме того, 80-летний шотландец владеет долями на 39.2 млн. фунтов в компаниях, которые числятся в реестре Регистрационной палаты Великобритании.

Также Фергюсон продал более миллиона копий своих автобиографических книг и получает до 100 тыс. фунтов за каждое мотивационное выступление.

Суммарно за прошлый год сэр Алекс заработал 12.2 млн. фунтов — или 235 тыс. фунтов в неделю, — что эквивалентно зарплате элитного игрока или тренера Премьер-Лиги, сообщает The Sun.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1483

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  1. kukuruzzo 07.04.2022 18:58 # kukuruzzo
    Фапл сосёт. А сэр минетчица.

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  2. ray-black 07.04.2022 18:38 # ray-black
    Мощный старик.

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  3. superglor 07.04.2022 18:36 # superglor
    Недешевы нынче элитные отсосники со стажем!

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  4. dexter 07.04.2022 18:28 # dexter
    Ебать, синеносый доит манков даже после завершения тренерской карьеры. Скоро Рангник так же будет у кормушки сидеть.

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  5. danik9 07.04.2022 18:03 # danik9
    Вот это настоящий бизнес кар, пенсам надо учиться!

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