Фергюсон зарабатывает 235 тыс. фунтов в неделю
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон зарабатывает 235 тысяч фунтов в неделю — спустя девять лет после завершения карьеры.
Напомним, Фергюсон завершил тренерскую карьеру после завоевания очередного титула Премьер-Лиги в сезоне 2012/13.
Однако сэр Алекс сохранил тесную связь с "Юнайтед", где он официально числится послом и получает по 2 млн. фунтов за 20 рабочих дней в году.
Кроме того, 80-летний шотландец владеет долями на 39.2 млн. фунтов в компаниях, которые числятся в реестре Регистрационной палаты Великобритании.
Также Фергюсон продал более миллиона копий своих автобиографических книг и получает до 100 тыс. фунтов за каждое мотивационное выступление.
Суммарно за прошлый год сэр Алекс заработал 12.2 млн. фунтов — или 235 тыс. фунтов в неделю, — что эквивалентно зарплате элитного игрока или тренера Премьер-Лиги, сообщает The Sun.
07.04.2022 18:00
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Фапл сосёт. А сэр минетчица.
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Мощный старик.
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Недешевы нынче элитные отсосники со стажем!
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Ебать, синеносый доит манков даже после завершения тренерской карьеры. Скоро Рангник так же будет у кормушки сидеть.
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Вот это настоящий бизнес кар, пенсам надо учиться!
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