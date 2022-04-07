УЕФА подтвердил отказ от ФФП
Как и ожидалось, УЕФА одобрил упразднение финансового фейр-плей, на замену которому придут новые правила.
Напомним, еще в прошлом месяце стало известно о намерении УЕФА отказаться от ФФП, который устанавливает предельный лимит убытка для европейских клубов за трехлетний период.
Сегодня УЕФА подтвердил переход на новые правила финансового контроля. Суть нововведения заключается в том, что каждый клуб сможет тратить на зарплаты, трансферы и выплаты агентам не более 70% от того, что заработал в течение одного календарного года.
При этом переход к рубежу в 70% будет плавным: в 2023 году можно будет тратить до 90% от заработанного, в 2024 — до 80%, и только с 2025 планка снизится до 70%.
07.04.2022 17:00
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