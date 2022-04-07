Кристенсен: "Нам нечего терять в Мадриде"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен заявил, что его команде будет "нечего терять" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Накануне "Челси" провел первую встречу с "Реалом", уступив дома со счетом 1:3. Винисиус Джуниор и Карим Бензема просто разрывали Кристенсена и его партнеров по обороне.



На следующей неделе "синие" отправятся в Мадрид, и Андреас, замененный уже в перерыве, сохраняет робкую надежду на камбэк.



"Мы уступаем два гола, и отыграть их будет очень сложно. Хуже и быть не могло".



"Мы должны отправиться туда и сыграть большой матч. Мы должны постараться изменить ситуацию, но это будет сложно. Мы не показали своей лучшей игры, и мы знаем это, однако нам нечего терять, поэтому мы отправимся туда, чтобы провести большой матч и, надеюсь, отыграться", — цитирует Кристенсена The Independent.