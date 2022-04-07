МЮ работает над приобретением Калвина Филлипса

"Манчестер Юнайтед" работает над приобретением полузащитника "Лидса" Калвина Филипса.

Приглашение полузащитника оборонительного плана является одной из приоритетных задач "Юнайтед" на грядущее лето, кто бы ни стал новым главным тренером "красных дьяволов".



Несмотря на интерес к Деклану Райсу из "Вест Хэма" и Джуду Беллингему из дортмундской "Боруссии", "Юнайтед" решил остановиться на Филлипсе как на более реалистичной цели.



По информации Manchester Evening News, "дьяволы" уже занимаются согласованием трансфера Калвина, который блистает после возвращения "Лидса" в Премьер-Лигу в 2020 году.



У "Юнайтед" и "Лидса" довольно хорошие отношения — лишь в заключительный день летнего трансферного окна "дьяволы" продали "белым" вингера Даниэля Джеймса за 30 миллионов фунтов, включая бонусы.



"Юнайтед" также должно помочь то, что 26-летний игрок сборной Англии до сих пор не продлил свой рассчитанный до 2024 года контракт.