Тен Хаг придет в "Юнайтед" с пятилетним планом

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг сообщил "Манчестер Юнайтед", что его план рассчитан на пять лет.

Накануне все ведущие новостные издания сообщили, что "Юнайтед" выбрал Тен Хага на роль своего нового главного тренера. Эрик должен приступить к работе со следующего сезона, но о его назначении может быть объявлено уже на следующей неделе.



Как сообщает The Independent, во время переговоров с "Юнайтед" Тен Хаг озвучил пятилетний план, реализацию которого он начнет с улучшения физических кондиций игроков.



Также Эрик рекомендовал "красным дьяволам" ряд трансферных целей, среди которых значатся игроки "Аякса" и полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш.



The Guardian добавляет, что Тен Хаг также достиг договоренности с "Юнайтед" насчет того, что в его тренерский штаб войдет Стив Макларен, бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона.