Мерсон: "Тоттенхэм" — команда одного игрока"

Харри Кейн Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Тоттенхэм" является "командой одного игрока".

Провалив первую половину этого сезона, в последние недели нападающий "шпор" Харри Кейн вернулся в свою лучшую форму и сейчас может похвастать уже 12 голами и шестью результативными передачами в рамках Премьер-Лиги.

По мнению Мерсона, от формы 28-летнего Кейна в остатке сезона напрямую зависят шансы "Тоттенхэма" финишировать в зоне Лиги Чемпионов.

"Уберите Кейна из состава, и "шпор" не будет в топ-4. Все просто. Когда у него не пошла игра в выездном матче против "Бернли", они проиграли. "Тоттенхэм" — команда одного игрока, и в этом нет ничего неуважительного".

"У тебя может быть "Феррари", но без двигателя машина не поедет. У Кейна нет слабых мест, и поэтому он лучший центральный нападающий в мире, я давно, давно это говорю", — цитирует Мерсона Evening Standard.


Метки Кейн, Мерсон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. eakz 07.04.2022 13:38 # eakz
    Мерсон, не позорься.
    Мы видели как Тоттенхэм наказывал прайм Аякс и без Кейна, с Соном и Моурой в нападении. К ним, в добавок еще присоединился Кулесевски

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  2. liverpool888 07.04.2022 13:08 # liverpool888
    Кейн действительно хорош. Но посмотрите на Бензема. Я им восхищаюсь. Ну и мой в мой топ три входит Левандовски.

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  3. thegodfather 07.04.2022 13:02 # thegodfather
    Неправда, это команда одного топ тренера.
    Видели мы кэйна при португальском физруке.

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