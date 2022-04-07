Мерсон: "Тоттенхэм" — команда одного игрока"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Тоттенхэм" является "командой одного игрока".

Провалив первую половину этого сезона, в последние недели нападающий "шпор" Харри Кейн вернулся в свою лучшую форму и сейчас может похвастать уже 12 голами и шестью результативными передачами в рамках Премьер-Лиги.



По мнению Мерсона, от формы 28-летнего Кейна в остатке сезона напрямую зависят шансы "Тоттенхэма" финишировать в зоне Лиги Чемпионов.



"Уберите Кейна из состава, и "шпор" не будет в топ-4. Все просто. Когда у него не пошла игра в выездном матче против "Бернли", они проиграли. "Тоттенхэм" — команда одного игрока, и в этом нет ничего неуважительного".



"У тебя может быть "Феррари", но без двигателя машина не поедет. У Кейна нет слабых мест, и поэтому он лучший центральный нападающий в мире, я давно, давно это говорю", — цитирует Мерсона Evening Standard.