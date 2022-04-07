Арно Данжума может заменить Мане в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" рассматривает вингера "Вильярреала" Арно Данжуму в качестве замены для Садио Мане.

Как и у Мохамеда Салаха, контракт Мане истекает уже в 2023 году. Но, в отличие от египтянина, с Садио "Ливерпуль" пока не обсуждал продление сотрудничества.



Goal считает маловероятным отъезд Мане с "Энфилда" грядущим летом, даже если Садио не заключит новую сделку.



Вместе с тем "Ливерпуль" заранее готовится на случай расставания с игроком сборной Сенегала, которому на текущей неделе исполняется 30 лет.



Заменить Мане в команде Юргена Клоппа, когда бы Садио ни ушел, может 25-летний Данжума, который ранее в своей карьере провел два сезона за "Борнмут".



Именно Арно принес "Вильярреалу" сенсационную победу 1:0 над "Баварией" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов накануне. Этот гол стал для голландца нигерийского происхождения уже 14-м в этом сезоне.



Данжума привлекателен для "Ливерпуля" своей скоростью и физической мощью, а также опытом выступлений в Англии.