Анонс матча "Вест Хэм" — "Лион"
В четверг вечером "Вест Хэм" постарается сделать первый шаг к потенциальной встрече с "Барселоной" в полуфинале Лиги Европы, сыграв дома с "Лионом".
Как было начертано в результате жеребьевки, победитель пары "Вест Хэм" — "Лион" дальше выйдет на "Айнтрахт" или "Барселону", поэтому перспектива поездки на "Ноу Камп" может стать дополнительным источником мотивации для "молотобойцев".
"Мы не заглядываем дальше "Лиона", который два года назад был в полуфинале Лиги Чемпионов. Было бы безумием заглядывать дальше".
"Это будет довольно сложно, если учесть, что мы относительные новички здесь, а "Лион" обладает большим опытом — большинство людей рассматривает их командой уровня Лиги Чемпионов".
"Мы являемся новичками в еврокубках. Мы испытываем большое уважение к "Лиону" — не так давно они сражались с командами топ-уровня", — осторожно заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции.
- "Вест Хэм" и "Лион" прежде еще не встречались в еврокубках. Ранее "молотобойцы" лишь однажды играли с командой из Франции, одолев "Метц" в 1999 году благодаря голам Тревора Синклера, Фрэнка Лэмпарда и Пауло Ванчопе.
- "Лион" не проигрывает уже в шести матчах против английских команд (4 победы, 2 ничьи), выбив "Манчестер Сити" со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.
- Это будет пятый европейский четвертьфинал в истории "Вест Хэма". В трех их четырех предыдущих "молотобойцы" проходили дальше.
- "Лион" преодолевал четвертьфинальную стадию какого-либо европейского турнира в трех из четырех последних попыток, хотя до этого было пять неудач подряд.
Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини пропускает этот матч из-за дисквалификации. Анджело Огбонна давно травмирован. Бен Джонсон едва возобновил тренировки. Альфонс Ареоля традиционно подменит Лукаша Фабиански на воротах.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
"Вест Хэм" (Англия) — "Лион" (Франция)
Лондон. Лондонский стадион. 22:00 Онлайн-трансляция
07.04.2022 11:00
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https://youtu.be/N4qcA4Gg25o
Александр Глебович.
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https://m.youtube.com/watch?v=fDW5Iv-fP_U
Идите нахуй, е6аные питоры ахаха, красиво!!!
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Даже Вест Хэм играет в еврокубках, а ё6аные гомогуннеры нет, ехехехе))
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Эвертон в чш , пенсята плакс плакс пхихихихихихихихихихихихих
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https://youtu.be/TgCvdpqAVnw
норм Арестович обоссывает пидорашек по фактам. КОРОЛЬ
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Оставшиеся матчи Эвертона: МЮ, КП, Лестер, Ливерпуль, Челси, Лестер, Уотфорд, Брентфорд, КП, Арсенал
матчи Бернли: Норвич, ВХЮ, Саут, Вулверхэмптон, Уотфорд, АВ, шпоры, АВ, Ньюкасл
тут только удача может спасти ирисок, чего мы им, естественно, не желаем
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Удачи молоткам!они сейчас в форме!
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Доллар на Мосбирже дешевле 75 рублей, евро ниже 81
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