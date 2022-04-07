Анонс матча "Вест Хэм" — "Лион"

В четверг вечером "Вест Хэм" постарается сделать первый шаг к потенциальной встрече с "Барселоной" в полуфинале Лиги Европы, сыграв дома с "Лионом".

Как было начертано в результате жеребьевки, победитель пары "Вест Хэм" — "Лион" дальше выйдет на "Айнтрахт" или "Барселону", поэтому перспектива поездки на "Ноу Камп" может стать дополнительным источником мотивации для "молотобойцев".



"Мы не заглядываем дальше "Лиона", который два года назад был в полуфинале Лиги Чемпионов. Было бы безумием заглядывать дальше".



"Это будет довольно сложно, если учесть, что мы относительные новички здесь, а "Лион" обладает большим опытом — большинство людей рассматривает их командой уровня Лиги Чемпионов".



"Мы являемся новичками в еврокубках. Мы испытываем большое уважение к "Лиону" — не так давно они сражались с командами топ-уровня", — осторожно заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции.



- "Вест Хэм" и "Лион" прежде еще не встречались в еврокубках. Ранее "молотобойцы" лишь однажды играли с командой из Франции, одолев "Метц" в 1999 году благодаря голам Тревора Синклера, Фрэнка Лэмпарда и Пауло Ванчопе.



- "Лион" не проигрывает уже в шести матчах против английских команд (4 победы, 2 ничьи), выбив "Манчестер Сити" со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.



- Это будет пятый европейский четвертьфинал в истории "Вест Хэма". В трех их четырех предыдущих "молотобойцы" проходили дальше.



- "Лион" преодолевал четвертьфинальную стадию какого-либо европейского турнира в трех из четырех последних попыток, хотя до этого было пять неудач подряд.



Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини пропускает этот матч из-за дисквалификации. Анджело Огбонна давно травмирован. Бен Джонсон едва возобновил тренировки. Альфонс Ареоля традиционно подменит Лукаша Фабиански на воротах.



Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

"Вест Хэм" (Англия) — "Лион" (Франция)

Лондон. Лондонский стадион. 22:00 Онлайн-трансляция