Анонс матча "Вест Хэм" — "Лион"

Джаррод Боуэн и Деклан Райс В четверг вечером "Вест Хэм" постарается сделать первый шаг к потенциальной встрече с "Барселоной" в полуфинале Лиги Европы, сыграв дома с "Лионом".

Как было начертано в результате жеребьевки, победитель пары "Вест Хэм" — "Лион" дальше выйдет на "Айнтрахт" или "Барселону", поэтому перспектива поездки на "Ноу Камп" может стать дополнительным источником мотивации для "молотобойцев".

"Мы не заглядываем дальше "Лиона", который два года назад был в полуфинале Лиги Чемпионов. Было бы безумием заглядывать дальше".

"Это будет довольно сложно, если учесть, что мы относительные новички здесь, а "Лион" обладает большим опытом — большинство людей рассматривает их командой уровня Лиги Чемпионов".

"Мы являемся новичками в еврокубках. Мы испытываем большое уважение к "Лиону" — не так давно они сражались с командами топ-уровня", — осторожно заявил главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес на пресс-конференции.

- "Вест Хэм" и "Лион" прежде еще не встречались в еврокубках. Ранее "молотобойцы" лишь однажды играли с командой из Франции, одолев "Метц" в 1999 году благодаря голам Тревора Синклера, Фрэнка Лэмпарда и Пауло Ванчопе.

- "Лион" не проигрывает уже в шести матчах против английских команд (4 победы, 2 ничьи), выбив "Манчестер Сити" со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2019/20.

- Это будет пятый европейский четвертьфинал в истории "Вест Хэма". В трех их четырех предыдущих "молотобойцы" проходили дальше.

- "Лион" преодолевал четвертьфинальную стадию какого-либо европейского турнира в трех из четырех последних попыток, хотя до этого было пять неудач подряд.

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини пропускает этот матч из-за дисквалификации. Анджело Огбонна давно травмирован. Бен Джонсон едва возобновил тренировки. Альфонс Ареоля традиционно подменит Лукаша Фабиански на воротах.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
"Вест Хэм" (Англия) — "Лион" (Франция)
Лондон. Лондонский стадион. 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Вест Хэм, Лига Европы, Лион

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 411

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 07.04.2022 12:03 # electric
    https://youtu.be/N4qcA4Gg25o
    Александр Глебович.

    (ответить)

  2. thegodfather 07.04.2022 11:58 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=fDW5Iv-fP_U

    Идите нахуй, е6аные питоры ахаха, красиво!!!

    (ответить)

  3. chelsea88 07.04.2022 11:52 # chelsea88
    Даже Вест Хэм играет в еврокубках, а ё6аные гомогуннеры нет, ехехехе))

    (ответить)

  4. roberto-89 07.04.2022 11:49 # roberto-89
    Эвертон в чш , пенсята плакс плакс пхихихихихихихихихихихихих

    (ответить)

  5. true-manc 07.04.2022 11:46 # true-manc
    https://youtu.be/TgCvdpqAVnw

    норм Арестович обоссывает пидорашек по фактам. КОРОЛЬ

    (ответить)

  6. ian 07.04.2022 11:32 # ian
    Оставшиеся матчи Эвертона: МЮ, КП, Лестер, Ливерпуль, Челси, Лестер, Уотфорд, Брентфорд, КП, Арсенал

    матчи Бернли: Норвич, ВХЮ, Саут, Вулверхэмптон, Уотфорд, АВ, шпоры, АВ, Ньюкасл

    тут только удача может спасти ирисок, чего мы им, естественно, не желаем

    (ответить)

  7. liverbro 07.04.2022 11:21 # liverbro
    Удачи молоткам!они сейчас в форме!

    (ответить)

  8. hunter022 07.04.2022 11:14 # hunter022
    Доллар на Мосбирже дешевле 75 рублей, евро ниже 81

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: