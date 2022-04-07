Лэмпард настроен дать бой "Юнайтед"
Рулевой "Эвертона" Фрэнк Лэмпард призвал свою команду как следует подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.
Накануне "Эвертон" провел свой отложенный матч, уступив "Бернли" со счетом 3:2, и теперь находится всего в одном очке от зоны вылета.
Лэмпард рассматривает эту ситуацию как "испытание веры в себя" и надеется, что "ириски" реабилитируются в субботу на "Гудисон Парк".
"Думаю, у всех команд вокруг те же проблемы, дома или на выезде. Ты просто выигрываешь недостаточно матчей. "Бернли" это тоже касается. Такова наша реальность, и мы можем преодолеть это упорной работой".
"Наш вызов — остаться в лиге, но предстоит сыграть еще девять матчей. Это 27 очков, и это много. Сегодня мы потеряли очки, которые должны были набирать, потому что у нас были все условия, чтобы победить".
"Нельзя сказать, что мы недостаточно стараемся, но твоя вера в себя всегда подвергается испытанию. У нас были все условия, чтобы победить — или не проиграть, по крайней мере. А когда ты проигрываешь, это становится испытанием твоей веры в себя".
"Моя задача в том, чтобы поправить это. В субботу утром нас ждет следующий матч. У нас нет проблем с самоотдачей, и вы могли видеть, что в конце игроки были расстроены".
"Теперь мы понимаем, какое давление связано с борьбой за выживание. Мы не можем притворяться, что этого нет, но мы должны использовать это в позитивном отношении. Это означает, что мы должны подстегивать себя до предела, готовясь к субботе", — цитирует Лэмпарда BBC.
07.04.2022 10:00
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Последние комментарии:
Классика, давайте просирать Бернли, но против МЮ будем свою жопу рвать
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Отлично! Всираем Бернли, но дадим бой МЮ))) Прям настоящий пенс - проиграли Брендфорду, чтобы победить Реал.
"Сегодня мы потеряли очки, которые должны были набирать, потому что у нас были все условия, чтобы победить".
Это какие условия? Два гола с пенальти. Третий пенальти что ли ждали?
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https://twitter.com/Simon_Dobson_/status/1511819393222815748?s=20&;t=YG6yKfhxaFmgqOcgtRWjog
лэмпса уволить могут) какой бой)
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