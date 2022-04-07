Лэмпард настроен дать бой "Юнайтед"

Рулевой "Эвертона" Фрэнк Лэмпард призвал свою команду как следует подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.

Накануне "Эвертон" провел свой отложенный матч, уступив "Бернли" со счетом 3:2, и теперь находится всего в одном очке от зоны вылета.



Лэмпард рассматривает эту ситуацию как "испытание веры в себя" и надеется, что "ириски" реабилитируются в субботу на "Гудисон Парк".



"Думаю, у всех команд вокруг те же проблемы, дома или на выезде. Ты просто выигрываешь недостаточно матчей. "Бернли" это тоже касается. Такова наша реальность, и мы можем преодолеть это упорной работой".



"Наш вызов — остаться в лиге, но предстоит сыграть еще девять матчей. Это 27 очков, и это много. Сегодня мы потеряли очки, которые должны были набирать, потому что у нас были все условия, чтобы победить".



"Нельзя сказать, что мы недостаточно стараемся, но твоя вера в себя всегда подвергается испытанию. У нас были все условия, чтобы победить — или не проиграть, по крайней мере. А когда ты проигрываешь, это становится испытанием твоей веры в себя".



"Моя задача в том, чтобы поправить это. В субботу утром нас ждет следующий матч. У нас нет проблем с самоотдачей, и вы могли видеть, что в конце игроки были расстроены".



"Теперь мы понимаем, какое давление связано с борьбой за выживание. Мы не можем притворяться, что этого нет, но мы должны использовать это в позитивном отношении. Это означает, что мы должны подстегивать себя до предела, готовясь к субботе", — цитирует Лэмпарда BBC.