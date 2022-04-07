Тухель: "Больше переживаю насчет "Саутгемптона", нежели "Реала"

Наставник "Челси" Томас Тухель предупредил свою команду, что с такой игрой, как против "Реала", "синим" не набрать и очка в субботнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Домашнее поражение 1:3 от "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов поставило действующего победителя турнира на грань вылета.



На следующей неделе "синим" предстоит выезд в Мадрид, но пока Тухель думает только о выезде на "Сент-Мэри", опасаясь третьего подряд поражения.



"Мы должны подготовиться к матчу против "Саутгемптона" в субботу, а не к "Бернабеу". Если мы продолжим играть таким же образом, мы не наберем ни очка (против "святых")".



"Насчет "Саутгемптона" я переживаю больше, чем насчет "Реала" на следующей неделе. Таков наш фокус — прежде всего нам нужно сыграть с "Саутгемптоном".



"Если мы сразу же не приведем в порядок свои головы и ноги, свой настрой, мы не победим "Саутгемптон", да и в этом противостоянии все будет ясно".



"Если ситуация изменится, тогда возможно всякое, но как много клубов в мире выигрывали такого рода матчи с разницей в три гола? Как часто это происходило? Возможно, это единственный реалистичный ответ", — цитирует Тухеля Sky Sports.