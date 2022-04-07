Тухель: "Больше переживаю насчет "Саутгемптона", нежели "Реала"
Наставник "Челси" Томас Тухель предупредил свою команду, что с такой игрой, как против "Реала", "синим" не набрать и очка в субботнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".
Домашнее поражение 1:3 от "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов поставило действующего победителя турнира на грань вылета.
На следующей неделе "синим" предстоит выезд в Мадрид, но пока Тухель думает только о выезде на "Сент-Мэри", опасаясь третьего подряд поражения.
"Мы должны подготовиться к матчу против "Саутгемптона" в субботу, а не к "Бернабеу". Если мы продолжим играть таким же образом, мы не наберем ни очка (против "святых")".
"Насчет "Саутгемптона" я переживаю больше, чем насчет "Реала" на следующей неделе. Таков наш фокус — прежде всего нам нужно сыграть с "Саутгемптоном".
"Если мы сразу же не приведем в порядок свои головы и ноги, свой настрой, мы не победим "Саутгемптон", да и в этом противостоянии все будет ясно".
"Если ситуация изменится, тогда возможно всякое, но как много клубов в мире выигрывали такого рода матчи с разницей в три гола? Как часто это происходило? Возможно, это единственный реалистичный ответ", — цитирует Тухеля Sky Sports.
07.04.2022 09:00
Просмотров: 647
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
поплыл
(ответить)
Всё верно, с Реалом уже всё, сварачиваемся.
(ответить)
Жалко конечно, в клубе наверное полная неразбериха или вообще никто кроме тренеров и игроков не работает
(ответить)
лучше б за Сиси переживал - кто ей сейчас духовку прочищать будет))
драли видно там всей командой первую леди))
о яя даст ис фантастишь
а петухель куколд видно в щелку наблюдал
(ответить)
При Абрамовиче такой куйни не было... немца сразу бы выкинули уже к декабрю
Чисто Ди Маттео №2
Источник: http://fapl.ru/posts/92420/?c=1#c7539139
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий