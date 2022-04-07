Тухель: "Больше переживаю насчет "Саутгемптона", нежели "Реала"

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель предупредил свою команду, что с такой игрой, как против "Реала", "синим" не набрать и очка в субботнем матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Домашнее поражение 1:3 от "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов поставило действующего победителя турнира на грань вылета.

На следующей неделе "синим" предстоит выезд в Мадрид, но пока Тухель думает только о выезде на "Сент-Мэри", опасаясь третьего подряд поражения.

"Мы должны подготовиться к матчу против "Саутгемптона" в субботу, а не к "Бернабеу". Если мы продолжим играть таким же образом, мы не наберем ни очка (против "святых")".

"Насчет "Саутгемптона" я переживаю больше, чем насчет "Реала" на следующей неделе. Таков наш фокус — прежде всего нам нужно сыграть с "Саутгемптоном".

"Если мы сразу же не приведем в порядок свои головы и ноги, свой настрой, мы не победим "Саутгемптон", да и в этом противостоянии все будет ясно".

"Если ситуация изменится, тогда возможно всякое, но как много клубов в мире выигрывали такого рода матчи с разницей в три гола? Как часто это происходило? Возможно, это единственный реалистичный ответ", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига, Реал, Саутгемптон, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 647

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  1. mixmaster 07.04.2022 10:10 # mixmaster
    поплыл

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  2. sexan 07.04.2022 09:53 # sexan
    Всё верно, с Реалом уже всё, сварачиваемся.

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  3. tursa 07.04.2022 09:33 # tursa
    Жалко конечно, в клубе наверное полная неразбериха или вообще никто кроме тренеров и игроков не работает

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  4. frisby 07.04.2022 09:27 # frisby
    лучше б за Сиси переживал - кто ей сейчас духовку прочищать будет))
    драли видно там всей командой первую леди))
    о яя даст ис фантастишь
    а петухель куколд видно в щелку наблюдал

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  5. selta 07.04.2022 09:04 # selta
    При Абрамовиче такой куйни не было... немца сразу бы выкинули уже к декабрю
    Чисто Ди Маттео №2

    Источник: http://fapl.ru/posts/92420/?c=1#c7539139

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