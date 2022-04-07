"Сити" откроет статую в честь Агуэро 13 мая

В следующем "Манчестер Сити" торжественно откроет статую в честь своей легенды Серхио Агуэро.

93:20 — это временную метку знает каждый настоящий фанат "Сити", и открытие статуи в честь Агуэро как раз будет приурочено к 10-летию чемпионского гола Серхио против "Куинз Парк Рейнджерс".



Отметить 10-летнюю годовщину "93:20" 13 мая приедет не только сам Серхио, но и некоторые другие члены той команды, завоевавшей первый за 44 года титул для "горожан".



Статуя Агуэро, забившего рекордные 260 голов за "Сити" в течение 10 сезонов, расположится перед стадионом "Этихад", близ монументов других легенд клуба в лице Венсана Компани и Давида Сильвы, сообщает The Independent.