"Сити" откроет статую в честь Агуэро 13 мая
В следующем "Манчестер Сити" торжественно откроет статую в честь своей легенды Серхио Агуэро.
93:20 — это временную метку знает каждый настоящий фанат "Сити", и открытие статуи в честь Агуэро как раз будет приурочено к 10-летию чемпионского гола Серхио против "Куинз Парк Рейнджерс".
Отметить 10-летнюю годовщину "93:20" 13 мая приедет не только сам Серхио, но и некоторые другие члены той команды, завоевавшей первый за 44 года титул для "горожан".
Статуя Агуэро, забившего рекордные 260 голов за "Сити" в течение 10 сезонов, расположится перед стадионом "Этихад", близ монументов других легенд клуба в лице Венсана Компани и Давида Сильвы, сообщает The Independent.
07.04.2022 08:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ!!!
Добывал для своей команды чемпионство, а не скользил, как всякие собачонки. 93:20. Спасибо, легенда.
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КОРОЛИ!!!
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