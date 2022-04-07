Клопп исключает переход Холанда в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб не будет участвовать в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В данный момент у "Ливерпуля" остается только один год по контрактам с Мохамедом Салахом и Садио Мане, вдобавок у Клоппа есть свои связи в Дортмунде, где он тренировал в течение семи лет.



Учитывая это, "красных" время от времени связывают с Холандом, фаворитом в борьбе за которого считается "Манчестер Сити".



Согласно слухам, "Сити" собирается платить Эрлингу не менее 500,000 фунтов в неделю, а агент 21-летнего норвежца Мино Райола должен получить комиссионные в десятки миллионов фунтов. Такого рода расходы на одного игрока немыслимы для "Ливерпуля".



"Те цифры, которые упоминаются, безумны. Мы не собираемся и приближаться к ним. Они не имеют ничего общего с нами. Без шансов. Это нечто, чего я искренне не хочу. Это совершенно не весело", — сообщил Клопп Bild.