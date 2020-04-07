Тухель не верит, что "Челси" отыграется в Мадриде

Главный тренер "Челси" Томас Тухель скептически оценил шансы своей команды отыграться против "Реала" в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Челси" проиграл первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:3. Дважды пропустив от Карима Бензема, "синие" вроде бы вернулись в игру благодаря голу Кая Хаверца, но результативная ошибка Эдуара Менди в начале второго тайма все испортила.



На следующей неделе "Челси" отправится в Мадрид, и Тухель понимает, что с такой скверной игрой рассчитывать на камбэк не приходится.



"Жива ли еще интрига? При такой-то игре? Нет, не в данный момент".



"Мы должны снова нащупать свою игру. Я не знаю, что с нами происходит после международного перерыва. Сегодня в четвертьфинале против "Реала" было повторение того, что случилось во втором тайме против "Брентфорда". Пять дней, семь пропущенных голов. Это тревожно".



"При такой игре невозможно рассчитывать на положительный результат в такого рода матче. Мы так сильно не соответствовали своему уровню — тактически, индивидуально, по построению, в единоборствах. Мы пытались сыграть по новой схеме, но большая ошибка прикончила игру".



"Отдельный игрок — или отдельные игроки — никогда не бывает виноват, это коллективная ответственность, в том числе моя. Мы не сохраняли построение и были недостаточно резки. Мы не похожи на себя после международного перерыва, и у меня нет точного объяснения этому. У нас была длинная победная серия, когда мы проявляли бойцовский дух, но первый тайм сегодня никуда не годится", — цитирует Тухеля Sky Sports.