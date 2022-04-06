"Челси" бит дома "Реалом"

Карим Бензема "Челси" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв дома "Реалу" 1:3 в первом матче 1/4 финала.

После поражения 1:4 от "Брентфорда" главный тренер "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса, Жоржиньо и Кристиана Пулишича, которые заменили Маркоса Алонсо, Рубена Лофтус-Чика, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.

Матч начался в хорошем темпе. Для начала Кай Хаверц пробил над крестовиной, в ответ на что Винисиус нанес удар в перекладину. Затем Джеймс попытал удачу со штрафного, но голкипер "Реала" Тибо Куртуа сыграл надежно.

А на 21-й минуте счет был открыт. Сыграв в стенку с Бензема на левом фланге, Винисиус с края штрафной площади вернул мяч Кариму, и тот головой пробил под перекладину — 0:1.

Пока хозяева приходили в себя, Бензема оформил дубль. Спустя всего три минуты после своего первого гола Карим головой замкнул подачу Луки Модрича на границу вратарской — 0:2.

Терять было уже нечего, поэтому "Челси" принялся рисковать. На 33-й минуте это едва не привело к беде, но Эдуар Менди остановил удар Бензема с близкого расстояния, а Кристенсен совершил вынос.

На 40-й минуте Жоржиньо забросил мяч к границе вратарской, а Хаверц пробил головой с отскоком от газона — 1:2.

Еще до перерыва гости могли восстановить комфортную разницу в счете, но Бензема пробил мимо с убойной позиции.

Едва начался второй тайм, как "Реал" все-таки забил третий гол. Играя за пределами своей штрафной, Менди ошибся с передачей на Антонио Рюдигера, в результате чего Бензема перехватил мяч и поразил пустые ворота — 1:3.

Постепенно "синие" пришли в себя и выдали очень хороший отрезок в середине второго тайма. Венцом этого отрезка стал момент Ромелу Лукаку на 69-й минуте, но бельгиец головой пробил мимо со считанных метров.

Гости почти весь второй тайм провели в обороне, но задачу по удержанию своего преимущества выполнили. Хозяева не смогли наиграть еще на один гол.

"Реал" создал себе задел в два гола в преддверии ответного матча на следующей неделе. Учитывая свою текущую форму, "Челси" остается надеяться на чудо.

"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:3 (1:2)

Голы: Хаверц 40 — Бензема 21, 24, 46.

"Челси": Менди, Кристенсен (Ковачич 45), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зийеш 45), Жоржиньо (Лофтус-Чик 64), Аспиликуэта, Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку 64).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо 64), Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга 74), Вальверде (Себальос 86), Бензема (Бэйл 86), Винисиус.

Предупреждения: Рюдигер — Милитао.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2022 23:55

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 07.04.2022 00:43 # v-0987654321
    БЕНЗЕМА КРАСАВЕЦ!
    ОБНЯЛ ТЕБЯ БРАТАН!

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  2. v-0987654321 07.04.2022 00:42 # v-0987654321
    ЛИВЕРПУК ПУК ПУК-ПЕНСЫ НЮХ НЮХ НЮХ

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  3. thegodfather 07.04.2022 00:41 # thegodfather
    теперь понятно в чем причина

    кто это пёзднул?
    «Несомненно, «Челси» выиграет у«Реала». Манчестер Сити у «Атлетико Мадрид». В финале обязательно сыграет «Ливерпуль» и победитель пары «Манчестер Сити» и «Челси».


    верно - колбасная лихенда джейми каррагер

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  4. fowler9 07.04.2022 00:39 # fowler9
    челси - дерьмо

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  5. ian 07.04.2022 00:38 # ian
    Такой щолсбери соснули бы даже у Эвертона Лэмпарда)

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  6. chelsea-69 07.04.2022 00:38 # chelsea-69
    Это как новый альбом RCHP, хотя нет, один хит-топчик есть - Хаверц

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  7. thegodfather 07.04.2022 00:33 # thegodfather
    Собственно вот
    Челси
    сьогодні в 0:15
    &#128202; — xG сегодняшнего матча:

    Chelsea [1.64] 1-3 [1.31] Real Madrid

    [The xG Phylosophy]

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  8. jirrort 07.04.2022 00:32 # jirrort
    ЛЮБИТЕ ТУХЕЛЯНА, ВЕРЬТЕ В ТУХЕЛЯНА
    ЛЮБИТЕ ЧЕЛСИ, ВЕРЬТЕ В ЧЕЛСИ
    ЛЮБИТЕ УКРАИНУ, ВЕРЬТЕ В УКРАИНУ

    ВСЕМ СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

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  9. ujiniy 07.04.2022 00:29 # ujiniy
    Пенсы без абрамки сдались, баклажан лучший кипер...

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  10. v-0987654321 07.04.2022 00:28 # v-0987654321
    jirrort под шконкой,Краине пзда,Пенсы опущены,
    ой как зеабись !

    Вот Я счастливый Императорпулец

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  11. yamateh 07.04.2022 00:27 # yamateh
    Опять Челси тащит Англию в Европе. В одиночку

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  12. jirrort 07.04.2022 00:27 # jirrort
    Кстати Тухель не такой энергичный как обычно,прям заметно,мне кажется ему сейчас вообще не до футбола из-за ситуации в семье.Это ведь наверное давно началось,а развестись решили,когда уже до пика дошло.У мужика в голове хаос 100%.Вообщем сиси сыграли с ЧЕЛСИ злую шутку.

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  13. chebrec 07.04.2022 00:23 # chebrec
    Аристократы берегли силы чтобы обыграть саутгемптон позже уахахаха

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  14. v-0987654321 07.04.2022 00:21 # v-0987654321
    (Фатерленд безвиз)(Артурио дырявый)(jirrort нюхач пердака)
    що с ебалом лахиииии?)))

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  15. jirrort 07.04.2022 00:19 # jirrort
    Как бы команда в тильт не впала ,после последних матчей.

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  16. v-0987654321 07.04.2022 00:18 # v-0987654321
    бооооне сера боне сера синьорина
    синьорина чао чао
    под этой музыкой Я ща обмываю унижения синих животных

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  17. v-0987654321 07.04.2022 00:15 # v-0987654321
    пенсы так лахиииии
    с обвисшими еблойдами сидели перед ящиком
    как их унижал Бенzема

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  18. yamateh 07.04.2022 00:14 # yamateh
    плюс еще заметил как пит араз судья тащил реал. И как игроки мадрида падали от дуновения ветра

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  19. v-0987654321 07.04.2022 00:12 # v-0987654321
    7 ушастый На Энфилде
    Императорпуль гордость Британий

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  20. yamateh 07.04.2022 00:11 # yamateh
    Менди уже не первый и не десятый раз. Он заеб уже моменты просирать. Нияух не умеет в пас

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