"Челси" бит дома "Реалом"
"Челси" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв дома "Реалу" 1:3 в первом матче 1/4 финала.
После поражения 1:4 от "Брентфорда" главный тренер "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса, Жоржиньо и Кристиана Пулишича, которые заменили Маркоса Алонсо, Рубена Лофтус-Чика, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.
Матч начался в хорошем темпе. Для начала Кай Хаверц пробил над крестовиной, в ответ на что Винисиус нанес удар в перекладину. Затем Джеймс попытал удачу со штрафного, но голкипер "Реала" Тибо Куртуа сыграл надежно.
А на 21-й минуте счет был открыт. Сыграв в стенку с Бензема на левом фланге, Винисиус с края штрафной площади вернул мяч Кариму, и тот головой пробил под перекладину — 0:1.
Пока хозяева приходили в себя, Бензема оформил дубль. Спустя всего три минуты после своего первого гола Карим головой замкнул подачу Луки Модрича на границу вратарской — 0:2.
Терять было уже нечего, поэтому "Челси" принялся рисковать. На 33-й минуте это едва не привело к беде, но Эдуар Менди остановил удар Бензема с близкого расстояния, а Кристенсен совершил вынос.
На 40-й минуте Жоржиньо забросил мяч к границе вратарской, а Хаверц пробил головой с отскоком от газона — 1:2.
Еще до перерыва гости могли восстановить комфортную разницу в счете, но Бензема пробил мимо с убойной позиции.
Едва начался второй тайм, как "Реал" все-таки забил третий гол. Играя за пределами своей штрафной, Менди ошибся с передачей на Антонио Рюдигера, в результате чего Бензема перехватил мяч и поразил пустые ворота — 1:3.
Постепенно "синие" пришли в себя и выдали очень хороший отрезок в середине второго тайма. Венцом этого отрезка стал момент Ромелу Лукаку на 69-й минуте, но бельгиец головой пробил мимо со считанных метров.
Гости почти весь второй тайм провели в обороне, но задачу по удержанию своего преимущества выполнили. Хозяева не смогли наиграть еще на один гол.
"Реал" создал себе задел в два гола в преддверии ответного матча на следующей неделе. Учитывая свою текущую форму, "Челси" остается надеяться на чудо.
"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:3 (1:2)
Голы: Хаверц 40 — Бензема 21, 24, 46.
"Челси": Менди, Кристенсен (Ковачич 45), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зийеш 45), Жоржиньо (Лофтус-Чик 64), Аспиликуэта, Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку 64).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо 64), Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга 74), Вальверде (Себальос 86), Бензема (Бэйл 86), Винисиус.
Предупреждения: Рюдигер — Милитао.
06.04.2022 23:55
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Последние комментарии:
БЕНЗЕМА КРАСАВЕЦ!
ОБНЯЛ ТЕБЯ БРАТАН!
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ЛИВЕРПУК ПУК ПУК-ПЕНСЫ НЮХ НЮХ НЮХ
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теперь понятно в чем причина
кто это пёзднул?
«Несомненно, «Челси» выиграет у«Реала». Манчестер Сити у «Атлетико Мадрид». В финале обязательно сыграет «Ливерпуль» и победитель пары «Манчестер Сити» и «Челси».
верно - колбасная лихенда джейми каррагер
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челси - дерьмо
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Такой щолсбери соснули бы даже у Эвертона Лэмпарда)
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Это как новый альбом RCHP, хотя нет, один хит-топчик есть - Хаверц
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Собственно вот
Челси
сьогодні в 0:15
📊 — xG сегодняшнего матча:
Chelsea [1.64] 1-3 [1.31] Real Madrid
[The xG Phylosophy]
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ЛЮБИТЕ ТУХЕЛЯНА, ВЕРЬТЕ В ТУХЕЛЯНА
ЛЮБИТЕ ЧЕЛСИ, ВЕРЬТЕ В ЧЕЛСИ
ЛЮБИТЕ УКРАИНУ, ВЕРЬТЕ В УКРАИНУ
ВСЕМ СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
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Пенсы без абрамки сдались, баклажан лучший кипер...
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jirrort под шконкой,Краине пзда,Пенсы опущены,
ой как зеабись !
Вот Я счастливый Императорпулец
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Опять Челси тащит Англию в Европе. В одиночку
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Кстати Тухель не такой энергичный как обычно,прям заметно,мне кажется ему сейчас вообще не до футбола из-за ситуации в семье.Это ведь наверное давно началось,а развестись решили,когда уже до пика дошло.У мужика в голове хаос 100%.Вообщем сиси сыграли с ЧЕЛСИ злую шутку.
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Аристократы берегли силы чтобы обыграть саутгемптон позже уахахаха
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(Фатерленд безвиз)(Артурио дырявый)(jirrort нюхач пердака)
що с ебалом лахиииии?)))
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Как бы команда в тильт не впала ,после последних матчей.
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бооооне сера боне сера синьорина
синьорина чао чао
под этой музыкой Я ща обмываю унижения синих животных
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пенсы так лахиииии
с обвисшими еблойдами сидели перед ящиком
как их унижал Бенzема
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плюс еще заметил как пит араз судья тащил реал. И как игроки мадрида падали от дуновения ветра
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7 ушастый На Энфилде
Императорпуль гордость Британий
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Менди уже не первый и не десятый раз. Он заеб уже моменты просирать. Нияух не умеет в пас
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