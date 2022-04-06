"Челси" бит дома "Реалом"

"Челси" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов, проиграв дома "Реалу" 1:3 в первом матче 1/4 финала.

После поражения 1:4 от "Брентфорда" главный тренер "синих" Томас Тухель ввел в стартовый состав Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса, Жоржиньо и Кристиана Пулишича, которые заменили Маркоса Алонсо, Рубена Лофтус-Чика, Хакима Зийеша и Тимо Вернера.



Матч начался в хорошем темпе. Для начала Кай Хаверц пробил над крестовиной, в ответ на что Винисиус нанес удар в перекладину. Затем Джеймс попытал удачу со штрафного, но голкипер "Реала" Тибо Куртуа сыграл надежно.



А на 21-й минуте счет был открыт. Сыграв в стенку с Бензема на левом фланге, Винисиус с края штрафной площади вернул мяч Кариму, и тот головой пробил под перекладину — 0:1.



Пока хозяева приходили в себя, Бензема оформил дубль. Спустя всего три минуты после своего первого гола Карим головой замкнул подачу Луки Модрича на границу вратарской — 0:2.



Терять было уже нечего, поэтому "Челси" принялся рисковать. На 33-й минуте это едва не привело к беде, но Эдуар Менди остановил удар Бензема с близкого расстояния, а Кристенсен совершил вынос.



На 40-й минуте Жоржиньо забросил мяч к границе вратарской, а Хаверц пробил головой с отскоком от газона — 1:2.



Еще до перерыва гости могли восстановить комфортную разницу в счете, но Бензема пробил мимо с убойной позиции.



Едва начался второй тайм, как "Реал" все-таки забил третий гол. Играя за пределами своей штрафной, Менди ошибся с передачей на Антонио Рюдигера, в результате чего Бензема перехватил мяч и поразил пустые ворота — 1:3.



Постепенно "синие" пришли в себя и выдали очень хороший отрезок в середине второго тайма. Венцом этого отрезка стал момент Ромелу Лукаку на 69-й минуте, но бельгиец головой пробил мимо со считанных метров.



Гости почти весь второй тайм провели в обороне, но задачу по удержанию своего преимущества выполнили. Хозяева не смогли наиграть еще на один гол.



"Реал" создал себе задел в два гола в преддверии ответного матча на следующей неделе. Учитывая свою текущую форму, "Челси" остается надеяться на чудо.



"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:3 (1:2)



Голы: Хаверц 40 — Бензема 21, 24, 46.



"Челси": Менди, Кристенсен (Ковачич 45), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зийеш 45), Жоржиньо (Лофтус-Чик 64), Аспиликуэта, Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку 64).



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо 64), Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга 74), Вальверде (Себальос 86), Бензема (Бэйл 86), Винисиус.



Предупреждения: Рюдигер — Милитао.