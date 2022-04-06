Мерсон: "Тоттенхэм" — фаворит в борьбе за четвертое место"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал "Тоттенхэм" фаворитом в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.

В данный момент именно "Тоттенхэм" замыкает топ-4, по дополнительным показателям опережая "Арсенал".



И хотя "канониры" имеют матч в запасе, поражение 3:0 от "Кристал Пэлас" в понедельник вечером заставляет Мерсона сделать выбор в пользу "шпор".



"Проиграть матч можно по-разному. Их поражение от "Пэлас" в понедельник вечером было плохим. Это тревожно".



"Я ожидал такого рода матчей от "Тоттенхэма" в остатке сезона, но я не ожидал их от "Арсенала".



"Сейчас "Тоттенхэм" является фаворитом в борьбе за четвертое место. Учитывая то, как играет Харри Кейн в данный момент, я не вижу большого количества команд, которые смогут победить их", — цитирует Мерсона Daily Mail.