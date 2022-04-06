Клопп не думает, что судьба титула решится в воскресенье

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что матч против "Манчестер Сити" в воскресенье не будет определяющим для титула Премьер-Лиги.

В данный момент "Ливерпуль" находится всего в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" и в ближайший уикенд приедет на "Этихад".

Предстоящее противостояние двух фаворитов зачастую преподносится как матч за чемпионство, однако Клопп так не думает.

"Думаю, если мы победим "Сити" — а это само по себе достаточно сложно, — никто не подумает: "Теперь все решено". Потому что нужно учитывать уровень нашего соперника".

"Нам предстоит сыграть против лучшей команды в мире, но мы в любом случаем постараемся".

"Каждый понимает важность следующего матча, но после этого матча будут другие — и в Премьер-Лиге, и в прочих соревнованиях".

"Если ты не можешь быть первым, ты хочешь быть вторым. Если ты отстаешь, ты хочешь сблизиться. Если ты близок, ты хочешь опередить".

"Такова ситуация, и мы постараемся изо всех сил", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2022 22:00

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  1. frisby 06.04.2022 22:32 # frisby
    1 500 000 000 потрачено
    1 финал
    0 ЛЧ
    НОЛЬ ПРОСТО НОЛЬ
    51 год без евроторофеев
    141 год позора на эмптихаде
    и дырявый защеканец пеп которого ебал в жопу Луиш Фигу
    вот все что нужно знать про голубое гавно

    (ответить)

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