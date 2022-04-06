Клопп не думает, что судьба титула решится в воскресенье

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что матч против "Манчестер Сити" в воскресенье не будет определяющим для титула Премьер-Лиги.

В данный момент "Ливерпуль" находится всего в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" и в ближайший уикенд приедет на "Этихад".



Предстоящее противостояние двух фаворитов зачастую преподносится как матч за чемпионство, однако Клопп так не думает.



"Думаю, если мы победим "Сити" — а это само по себе достаточно сложно, — никто не подумает: "Теперь все решено". Потому что нужно учитывать уровень нашего соперника".



"Нам предстоит сыграть против лучшей команды в мире, но мы в любом случаем постараемся".



"Каждый понимает важность следующего матча, но после этого матча будут другие — и в Премьер-Лиге, и в прочих соревнованиях".



"Если ты не можешь быть первым, ты хочешь быть вторым. Если ты отстаешь, ты хочешь сблизиться. Если ты близок, ты хочешь опередить".



"Такова ситуация, и мы постараемся изо всех сил", — цитирует Клоппа The Independent.