Клопп не думает, что судьба титула решится в воскресенье
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что матч против "Манчестер Сити" в воскресенье не будет определяющим для титула Премьер-Лиги.
В данный момент "Ливерпуль" находится всего в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" и в ближайший уикенд приедет на "Этихад".
Предстоящее противостояние двух фаворитов зачастую преподносится как матч за чемпионство, однако Клопп так не думает.
"Думаю, если мы победим "Сити" — а это само по себе достаточно сложно, — никто не подумает: "Теперь все решено". Потому что нужно учитывать уровень нашего соперника".
"Нам предстоит сыграть против лучшей команды в мире, но мы в любом случаем постараемся".
"Каждый понимает важность следующего матча, но после этого матча будут другие — и в Премьер-Лиге, и в прочих соревнованиях".
"Если ты не можешь быть первым, ты хочешь быть вторым. Если ты отстаешь, ты хочешь сблизиться. Если ты близок, ты хочешь опередить".
"Такова ситуация, и мы постараемся изо всех сил", — цитирует Клоппа The Independent.
06.04.2022 22:00
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