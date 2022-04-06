"Интер" задумывается об аренде Лукаку

"Интер" открыт к возвращению нападающего Ромелу Лукаку из "Челси" грядущим летом.

Лишь прошлым летом "Интер" продал Лукаку в "Челси" за 97.5 млн. фунтов. Не найдя своего места в команде Томаса Тухеля, Ромелу еще в декабре заговорил, что тоскует по Италии.



Несмотря на то откровение Лукаку, на тот момент "Интер" и подумать не мог о возвращении 28-летнего бельгийца, забившего 64 гола в своих двух сезонах на "Сан-Сиро".



Однако сейчас кое-что изменилось. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, обратный выкуп Лукаку по-прежнему немыслим для "Интера", однако боссы итальянского клуба стали гораздо более открыты к возвращению Ромелу на правах аренды.



"Интер" внимательно следит за ситуацией своего бывшего игрока, а также за процессом смены владельца "Челси", чтобы в конце сезона принять решение по Ромелу.