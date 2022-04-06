"Пэлас" готов выслушать предложения по Захе

"Кристал Пэлас" будет готов выслушать предложения насчет своего вингера Уилфрида Захи грядущим летом.

Заха уже давно просится в большой клуб, однако до недавних пор "Пэлас" и слышать ничего не хотел о расставании с ведущим игроком.



Заха отлично проводит и этот сезон, забив 10 голов в рамках Премьер-Лиги, однако сейчас на "Селхерст Парк" появилась уверенность, что при Патрике Виейра команда избавилась от своей чрезмерной зависимости от Уилфрида.



Сейчас главный тренер "орлов" располагает молодыми Майклом Олисе и Эберечи Эзе на позиции Захи, вдобавок Уилфриду уже 29 лет, и его трансферная стоимость вскоре будет снижаться.



Еще один важнейший фактор заключается в том, что действующий контракт Захи истекает в 2023 году. Следствием всего этого может стать продажа Уилфрда по окончании сезона, сообщает Daily Mail.