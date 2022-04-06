Гакпо: "Мне очень нравится "Арсенал"
Вингер ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо признался, что уже много лет симпатизирует "Арсеналу".
"Арсенал", "Ливерпуль" и "Бавария" — лишь некоторые клубы, которые 22-летний Гакпо заинтересовал своей блестящей игрой за ПСВ.
Коди, забивший 17 голов и отдавший 13 результативных передач в этом сезоне, не скрывает, что в будущем хотел бы попробовать себя в Премьер-Лиге.
"Премьер-Лига — большая лига. Там выступает Виргил Ван Дейк за "Ливерпуль", поэтому мне нравится смотреть матчи Премьер-Лиги".
"Наша лига скромнее, но я думаю, мы можем смотреть и учиться у Премьер-Лиги. Каждый хочет однажды поиграть в Премьер-Лиге. У меня нет какой-то одной любимой команды, но мне очень нравится "Арсенал".
"Я следил за Анри, когда был моложе, потому что он был высоким парнем, который играл на фланге", — сообщил Гакпо The Sun.
06.04.2022 18:00
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