Пулишич счастлив в "Челси"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич заявил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" не переживает насчет своего будущего.

В этом сезоне Пулишич забил шесть голов и отдал две результативные передачи за "синих" во всех соревнованиях, но но по-прежнему имеет твердого места в стартовом составе.



Кристиана, чей контракт истекает в 2024 году, регулярно связывают с уходом из "Челси", однако 23-летний американец не помышляет о смене клуба.



"Конечно, у меня остается еще несколько лет по своему контракту. Я хорошо себя здесь чувствую, я счастлив здесь. Мы успешны, наша команда многого добилась за то время, что я здесь нахожусь".



"В данный момент я наслаждаюсь своей игрой, и я просто хочу сильно завершить сезон. Я особо не переживаю о своем будущем, и прямо сейчас мне хорошо здесь", — цитирует Пулишича ESPN.