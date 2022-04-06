Ле Тиссье уволился из "Саутгемптона" после твита о Буче

Мэтт Ле Тиссье Легенда "Саутгемптона" Мэтт Ле Тиссье покинул должность амбассадора "святых" после навлекшего критику твита.

Ле Тиссье, забивший 209 голов в 540 матчах за "Саутгемптон", был официальным представителем клуба с "Сент-Мэри" с 2019 года.

Мэтт подвергся жесточайшему порицанию со стороны фанатов и широкой публики, ретвитнув сообщение, которое ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что резню мирных жителей в украинском городе Буча устроила российская армия.

В результате сегодня Ле Тиссье был вынужден объявить об отставке. Мэтт добавляет, что его "отношения и любовь к клубу" не пострадают.

Твит Мэтта Ле Тиссье


Метки Ле Тиссье, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 06.04.2022 17:07 # akadam
    Спортсмены, артисты в подавляющем большинстве исполняют чужие тактики, сценарии, песни и не способны самостоятельно анализировать.Особенно когда они стоят на какой-нибудь государственной трибуне.

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  2. sexan 06.04.2022 17:01 # sexan
    А Ле Тиссье шарит. Уважение этому парню.

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  3. liverbro 06.04.2022 16:55 # liverbro
    Ну дурак

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  4. division 06.04.2022 16:55 # division
    Я напоминаю, что на прогрессивном западе есть статьи за отрицание агрессии со стороны России и за просмотр российских тв каналов. Либерахи, добрый вечер

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  5. ytka78 06.04.2022 16:43 # ytka78
    Каклы должны сосать ) Утилизация укропа идёт полным ходом))))

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  6. ray-black 06.04.2022 16:36 # ray-black
    Свобода слова, кули. Шаг в лево, шаг вправо-расстрел. Умничать можешь у себя на кухне, а на публике будь добр придерживайся официальной версии. Или иди накуй. Демократия однако.

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  7. kokodjamboreti 06.04.2022 16:35 # kokodjamboreti
    Надеюсь, вы горите в аду, русские нацисты. У России есть высокоточное оружие. Телевизор поражает мозг, даже если мозга нет. Путин - фашист, а 80% россиян - зомбированные дебилы.

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  8. fowler9 06.04.2022 16:27 # fowler9
    Свободна кукарееанья на западе

    Лежать+сасать либерахи

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  9. xah 06.04.2022 16:26 # xah
    Правильно . Таких епанутых надо гнать

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  10. dexter 06.04.2022 16:14 # dexter
    Вот она "демократия" во всей красе. Ну а Ле Тиссье, как всегда красавчик.

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  11. skydreams 06.04.2022 16:08 # skydreams
    такая же "свобода", как в рашке. например с челом, который написал, что Зеленский красавчик.

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