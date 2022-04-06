Ле Тиссье уволился из "Саутгемптона" после твита о Буче

Легенда "Саутгемптона" Мэтт Ле Тиссье покинул должность амбассадора "святых" после навлекшего критику твита.

Ле Тиссье, забивший 209 голов в 540 матчах за "Саутгемптон", был официальным представителем клуба с "Сент-Мэри" с 2019 года.



Мэтт подвергся жесточайшему порицанию со стороны фанатов и широкой публики, ретвитнув сообщение, которое ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что резню мирных жителей в украинском городе Буча устроила российская армия.



В результате сегодня Ле Тиссье был вынужден объявить об отставке. Мэтт добавляет, что его "отношения и любовь к клубу" не пострадают.



