Ле Тиссье уволился из "Саутгемптона" после твита о Буче
Легенда "Саутгемптона" Мэтт Ле Тиссье покинул должность амбассадора "святых" после навлекшего критику твита.
Ле Тиссье, забивший 209 голов в 540 матчах за "Саутгемптон", был официальным представителем клуба с "Сент-Мэри" с 2019 года.
Мэтт подвергся жесточайшему порицанию со стороны фанатов и широкой публики, ретвитнув сообщение, которое ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что резню мирных жителей в украинском городе Буча устроила российская армия.
В результате сегодня Ле Тиссье был вынужден объявить об отставке. Мэтт добавляет, что его "отношения и любовь к клубу" не пострадают.
06.04.2022 16:00
Просмотров: 1889
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Спортсмены, артисты в подавляющем большинстве исполняют чужие тактики, сценарии, песни и не способны самостоятельно анализировать.Особенно когда они стоят на какой-нибудь государственной трибуне.
(ответить)
А Ле Тиссье шарит. Уважение этому парню.
(ответить)
Ну дурак
(ответить)
Я напоминаю, что на прогрессивном западе есть статьи за отрицание агрессии со стороны России и за просмотр российских тв каналов. Либерахи, добрый вечер
(ответить)
Каклы должны сосать ) Утилизация укропа идёт полным ходом))))
(ответить)
Свобода слова, кули. Шаг в лево, шаг вправо-расстрел. Умничать можешь у себя на кухне, а на публике будь добр придерживайся официальной версии. Или иди накуй. Демократия однако.
(ответить)
Надеюсь, вы горите в аду, русские нацисты. У России есть высокоточное оружие. Телевизор поражает мозг, даже если мозга нет. Путин - фашист, а 80% россиян - зомбированные дебилы.
(ответить)
Свободна кукарееанья на западе
Лежать+сасать либерахи
(ответить)
Правильно . Таких епанутых надо гнать
(ответить)
Вот она "демократия" во всей красе. Ну а Ле Тиссье, как всегда красавчик.
(ответить)
такая же "свобода", как в рашке. например с челом, который написал, что Зеленский красавчик.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий