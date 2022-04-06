Австрия опровергла слухи о переговорах с Рангником

Федерация футбола Австрии опровергла слухи о секретных переговорах с наставником "Манчестер Юнайтед" Ральфом Рангником.

Как известно, Рангник взялся тренировать "Юнайтед" в остатке сезона, после чего должен перейти на роль консультанта "красных дьяволов".



На текущей неделе в прессе появилась информация, что Рангнику поступило предложение продолжить тренерскую карьеру, возглавив сборную Австрии вместо работы консультантом на "Олд Траффорд".



Утверждалось, что директор Федерации футбола Австрии Петер Шеттель специально летал в Манчестер в минувший понедельник, чтобы встретиться с 63-летним немцем.



Однако сегодня Федерация футбола Австрии выпустила официальное заявление, заявив, что никакой встречи Шеттеля и Рангника не было.