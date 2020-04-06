Рэднапп: "Время Рэшфорда в МЮ истекло"

Маркус Рэшфорд Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп посоветовал нападающему Маркусу Рэшфорду уйти из "Манчестер Юнайтед".

24-летний Рэшфорд неудачно проводит этот сезон, забив лишь пять голов во всех соревнованиях. Маркус не имеет постоянного места в стартовом составе "Юнайтед" и не был вызван в сборную Англии в прошлом месяце.

Рэднаппу кажется, что сейчас у Рэшфорда нет иного выбора, кроме как уйти в другой клуб. В качестве возможных вариантов для Маркуса Джейми предлагает "Арсенал" и "Тоттенхэм" .

"Я смотрю сейчас на Рэшфорда и вижу молодого человека, которому нужно попробовать что-нибудь другое. Прямо сейчас кажется, что он разлюбил футбол".

"Отправляйся играть где-нибудь еще. Его мастерство не подлежит сомнению, и будут сотни клубов, желающих заполучить его. Он с большим успехом играл против клубов вроде ПСЖ в Европе, и клубы в Англии вроде "Тоттенхэма" и "Арсенала" захотят его".

"Думаю, его время в "Манчестер Юнайтед" истекло", — сообщил Рэднапп в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэднапп, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 46



Поиск: