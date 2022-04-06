Рангник будет работать в МЮ шесть дней в месяц как консультант

Роль консультанта Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет крайне урезанной.

В ноябре Рангник согласился временно занять тренерский мостик "Юнайтед" с тем условием, что после окончания сезона не покинет клуб, а перейдет на роль консультанта.



Соответствующая договоренность рассчитана до 2024 года, однако Daily Mail стало известно, что в следующие два сезона у Ральфа будет только 144 рабочих дня.



Фактически это означает, что 63-летний немец будет работать на "Олд Траффорд" как консультант только шесть дней в месяц.



Точные полномочия Рангника будут зависеть от того, кто станет новым главным тренером "Юнайтед", однако Ральф едва ли получит хоть сколько-нибудь серьезную власть.