Агент Вернера встречается с итальянскими клубами
На текущей неделе представитель нападающего "Челси" Тимо Вернера отправился в Италию на переговоры с несколькими клубами Серии А.
Вернер до сих пор не смог заиграть в "Челси", куда он перебрался летом 2020 из "РБ Лейпциг". В этом сезоне Премьер-Лиги Тимо отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе, забив единственный гол.
Уход Вернера из "Челси" грядущим летом выглядит весьма вероятным, и ранее Тимо связывали с возвращением в Бундеслигу. Однако Daily Express утверждает, что 26-летний немец может продолжить карьеру в Серии А.
На текущей неделе агент игрока Фолькер Струт проводит встречи с "Ювентусом", "Миланом" и "Аталантой", чтобы обсудить возможный трансфер своего клиента.
Ожидается, что "Челси" не будет стоять на пути у Вернера и отпустит его значительно дешевле тех 47.5 млн. фунтов, за которые Тимо покупался в 2020 году.
06.04.2022 12:00
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атланта? ахахаха вот его истинный уровень.. забивать сассуолам и венециям))тупой бегунок за 50 млн.
членси бизьниськар марина раздвигайкина лучшая
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