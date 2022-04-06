Агент Вернера встречается с итальянскими клубами

На текущей неделе представитель нападающего "Челси" Тимо Вернера отправился в Италию на переговоры с несколькими клубами Серии А.

Вернер до сих пор не смог заиграть в "Челси", куда он перебрался летом 2020 из "РБ Лейпциг". В этом сезоне Премьер-Лиги Тимо отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе, забив единственный гол.



Уход Вернера из "Челси" грядущим летом выглядит весьма вероятным, и ранее Тимо связывали с возвращением в Бундеслигу. Однако Daily Express утверждает, что 26-летний немец может продолжить карьеру в Серии А.



На текущей неделе агент игрока Фолькер Струт проводит встречи с "Ювентусом", "Миланом" и "Аталантой", чтобы обсудить возможный трансфер своего клиента.



Ожидается, что "Челси" не будет стоять на пути у Вернера и отпустит его значительно дешевле тех 47.5 млн. фунтов, за которые Тимо покупался в 2020 году.