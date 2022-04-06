Анонс матча "Челси" — "Реал"
В среду вечером "Челси" примет на своем поле "Реал" в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов.
В минувший уикенд "Челси" потерпел унизительное домашнее поражение в Премьер-Лиге от "Брентфорда" со счетом 1:4, поэтому болельщики "синих" ожидают реакции от своей команды.
Накануне "Реал" прилетел в Лондон без своего наставника Карло Анчелотти, который еще в конце марта заразился коронавирусом и рискует не увидеться со своим бывшим клубом.
"Я практически уверен, что он будет на связи и поговорит с командой перед матчем. Он большой, большой тренер, большая личность, и было бы славно, чтобы он оказался на бровке в такого рода матче. Надеюсь, он все еще сможет это сделать", — сообщил главный тренер "Челси" Томас Тухель.
- "Челси" и "Реал" встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов второй сезон подряд. "Синие" могут стать первой командой, выбившей "сливочных" из соревнования две кампании подряд.
- "Реал" провел против "Челси" пять матчей в еврокубках, не добиваясь побед (2 ничьи, 3 поражения), и это больше, чем против какой-либо другой команды.
- "Челси" ни разу не уступил в восьми последних встречах с испанскими командами в еврокубках (4 победы, 4 ничьи), включая пять при Тухеле.
- Последний раз "Челси" проигрывал испанской команде еще в сентябре 2019 — 0:1 против "Валенсии" при Фрэнке Лэмпарде.
- Последний раз "Реал" побеждал в Англии в рамках Лиги Чемпионов еще в сезоне 2014/15 — 0:3 против "Ливерпуля" на "Энфилде". В пяти последующих выездах Королевский клуб ни разу не выиграл (2 ничьи, 3 поражения), включая поражение 2:0 на "Стэмфорд Бридж" в прошлой кампании.
- С момента назначения Тухеля "Челси" провел 15 матчей в Лиге Чемпионов, сохранив свои ворота на замке 10 раз, и это больше любой другой команды. Также "синие" меньше всех пропускали в этот период — в среднем 0.47 голов за матч.
- "Реал" проиграл только один из восьми последних матчей против действующих победителей Лиги Чемпионов (5 побед, 2 ничьи).
- 34-летний нападающий "Реала" Карим Бензема забил уже восемь голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это его личный рекорд.
- При Тухеле вингер Кристиан Пулишич поучаствовал в шести голах в Лиге Чемпионов — больше всех в "Челси".
В стартовый состав "Челси" могут вернуться Рис Джеймс, Жоржиньо и Матео Ковачич, которых Тухель придержал в запасе в субботу. Бен Чилуэлл тяжело травмирован. У Каллума Хадсон-Одои проблемы со спиной и ахиллом. Рубен Лофтус-Чик в одной желтой карточке от дисквалификации.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция
06.04.2022 10:00
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Последние комментарии:
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Что за турецкое Гёстапо купил аркадич?
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Если защеканси снова попробуют сыграть в 4 заща, вместо 6-7, Реал им напихают больше Брентфорда
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Вата - это диагноз
05.04.2022 17:26 #
bushwacka
снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами.
Источник: http://fapl.ru/posts/92387/?c=1#c7537883
А системы, создаются людьми)))
Источник: http://fapl.ru/posts/92387/?c=1#c7537888
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Ахахахаха
Под Белгородом начали рыть траншеи очень похожие на окопы или противотанковые рвы. Местные жители стали задавать вопросы: с какой целью, мол, создаются окопы? В ответ глава Шебекинского района Жданов заявил, что «земляные работы» ведутся по «нашей с вами просьбе» и что он как человек военный всегда перестраховывается. «Давайте примем это как нужное», - посоветовал чиновник.
От «возьмём Киев за два дня» до окопов на территории России прошло чуть больше месяца
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По интриге и противостоянию тактик самый интересная пара четвертьфиналов Сити-Атлетико. Но и Челси-Реал тоже топ, только в другом смысле. Интересно будет посмотреть насколько опыт и топовость Реала сможет быть аргументом против тухельского Челси. У пенсов не лучший период и это может сильно повлиять на результат, даже, если Реал будет мертвым.
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Рома, нах тебе эта Турция, покупай лучше Динамо. С тобой мы будем е6ать не только "мясо" с "бомжами", но и всю Европу.
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русня не люди
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обоссаное хохольси будет унижено реалом
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Целый ряд офицеров стран НАТО (из Франции, Германии, Великобритании) и «нейтральной» Швеции, находящиеся вместе с нацистами из «Азова» на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, вышли на связь с российскими военными и просят предоставить им коридор для выхода.
Об этом сообщил помогающий освободителям Донбасса волонтер Герман Владимиров. Это произошло вскоре после сообщения Минобороны РФ об уничтожении еще двух украинских вертолетов, 06 апреля направленных в Мариуполь для эвакуации украинских боевиков и их инструкторов.
Ахаха)) ну все голубчики, попались. Была ещё инфа про американского генерала, находящегося на азовстали. Но это пока не подтвердилось. 6лять, если эти твари воюют не как наёмники или инструкторы, то пи3да НАТО.
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В свете мировых событий нужно не забывать, что
Челси - говнецо,
А пенсы - глиномесы.
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