Анонс матча "Челси" — "Реал"

В среду вечером "Челси" примет на своем поле "Реал" в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов.

В минувший уикенд "Челси" потерпел унизительное домашнее поражение в Премьер-Лиге от "Брентфорда" со счетом 1:4, поэтому болельщики "синих" ожидают реакции от своей команды.



Накануне "Реал" прилетел в Лондон без своего наставника Карло Анчелотти, который еще в конце марта заразился коронавирусом и рискует не увидеться со своим бывшим клубом.



"Я практически уверен, что он будет на связи и поговорит с командой перед матчем. Он большой, большой тренер, большая личность, и было бы славно, чтобы он оказался на бровке в такого рода матче. Надеюсь, он все еще сможет это сделать", — сообщил главный тренер "Челси" Томас Тухель.



- "Челси" и "Реал" встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов второй сезон подряд. "Синие" могут стать первой командой, выбившей "сливочных" из соревнования две кампании подряд.



- "Реал" провел против "Челси" пять матчей в еврокубках, не добиваясь побед (2 ничьи, 3 поражения), и это больше, чем против какой-либо другой команды.



- "Челси" ни разу не уступил в восьми последних встречах с испанскими командами в еврокубках (4 победы, 4 ничьи), включая пять при Тухеле.



- Последний раз "Челси" проигрывал испанской команде еще в сентябре 2019 — 0:1 против "Валенсии" при Фрэнке Лэмпарде.



- Последний раз "Реал" побеждал в Англии в рамках Лиги Чемпионов еще в сезоне 2014/15 — 0:3 против "Ливерпуля" на "Энфилде". В пяти последующих выездах Королевский клуб ни разу не выиграл (2 ничьи, 3 поражения), включая поражение 2:0 на "Стэмфорд Бридж" в прошлой кампании.



- С момента назначения Тухеля "Челси" провел 15 матчей в Лиге Чемпионов, сохранив свои ворота на замке 10 раз, и это больше любой другой команды. Также "синие" меньше всех пропускали в этот период — в среднем 0.47 голов за матч.



- "Реал" проиграл только один из восьми последних матчей против действующих победителей Лиги Чемпионов (5 побед, 2 ничьи).



- 34-летний нападающий "Реала" Карим Бензема забил уже восемь голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это его личный рекорд.



- При Тухеле вингер Кристиан Пулишич поучаствовал в шести голах в Лиге Чемпионов — больше всех в "Челси".



В стартовый состав "Челси" могут вернуться Рис Джеймс, Жоржиньо и Матео Ковачич, которых Тухель придержал в запасе в субботу. Бен Чилуэлл тяжело травмирован. У Каллума Хадсон-Одои проблемы со спиной и ахиллом. Рубен Лофтус-Чик в одной желтой карточке от дисквалификации.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Челси" (Англия) — "Реал" (Испания)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция