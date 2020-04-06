Голкипер "Реала" Тибо Куртуа назвал "Челси" "одним из лучших клубов в мире" и выразил надежду, что фанаты "синих" не будут его освистывать в матче на "Стэмфорд Бридж".

В среду вечером Куртуа и его партнеры по "Реалу" выйдут на поле "Стэмфорд Бридж", чтобы сыграть первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Несмотря на то, что в 2018 году Куртуа со скандалом вырвался в Мадрид, Тибо по-прежнему придерживается высокого мнения о "Челси" и надеется, что его бывший клуб вскоре уладит вопрос со сменой владельца.



"Думаю, это был сложный месяц для клуба и для фанатов, но вы можете видеть, что все, кто любит "Челси", сплотились вокруг клуба".



"Новые владельцы должны знать, что за клуб он покупают. Надеюсь, они сохранят этот дух, который здесь всегда был".



"Суммарно я провел в "Челси" семь лет, и это значительная часть моей карьеры. Они дали мне шанс вырасти, вернуться и учиться у Петра Чеха. Я выиграл здесь два титула Премьер-Лиги, поэтому я всегда рад возвращаться сюда".



"Надеюсь, новые владельцы поймут, что они покупают, и "Челси" останется одним из лучших клубов в мире".



"Надеюсь, болельщики не будут меня освистывать, но ты никогда не можешь знать наверняка. Надеюсь, это будет радостное возвращение на "Стэмфорд Бридж". Теперь мы соперники. Они хотят победить, и то же самое касается меня. Поэтому я не ожидаю никаких аплодисментов от фанатов", — цитирует Куртуа The Independent.