Мане не обсуждает новый контракт с "Ливерпулем"
Агент нападающего "Ливерпуля" Садио Мане сообщил, что в данный момент его клиент не ведет переговоры о новом контракте.
Мане является ключевым игроком "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году, однако, как и у Мохамеда Салаха, действующий контракт Садио истекает уже в конце следующего сезона.
Но если с Салахом переговоры ведутся, то 29-летнему сенегальцу придется запастись терпением до лета.
"Мы регулярно общаемся с "Ливерпулем", но в данный момент мы не обсуждаем продление контракта. Мы ожидаем окончания сезона", — сообщил агент Бьорн Беземер TFM Senegal.
06.04.2022 08:00
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Обе стороны взяли паузу, это нормально.
Результаты текущего сезона повлияют на подписание контрактов с игроками.
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