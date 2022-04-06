Мане не обсуждает новый контракт с "Ливерпулем"

Садио Мане Агент нападающего "Ливерпуля" Садио Мане сообщил, что в данный момент его клиент не ведет переговоры о новом контракте.

Мане является ключевым игроком "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году, однако, как и у Мохамеда Салаха, действующий контракт Садио истекает уже в конце следующего сезона.

Но если с Салахом переговоры ведутся, то 29-летнему сенегальцу придется запастись терпением до лета.

"Мы регулярно общаемся с "Ливерпулем", но в данный момент мы не обсуждаем продление контракта. Мы ожидаем окончания сезона", — сообщил агент Бьорн Беземер TFM Senegal.


Метки контракты, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2022 08:00

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  1. liverpool888 06.04.2022 08:17 # liverpool888
    Обе стороны взяли паузу, это нормально.
    Результаты текущего сезона повлияют на подписание контрактов с игроками.

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