Клопп: "Должны были забить больше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна была забивать больше голов против "Бенфики".

Голы Ибраимы Конате, Садио Мане и Луиса Диаса обеспечили "Ливерпулю" выездную победу 1:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.



Второй тайм получился очень непростым для "красных", что было ожидаемо для Клоппа, однако Юрген все равно хотел бы забить больше.



"Я не ожидал, что этот матч будет хотя бы чуточку проще, но "Бенфика" заслуживает большой похвалы, они действительно сражались за свою жизнь — особенно после того, как мы чуть приоткрыли дверь для них".



"Было ясно, что в случае их гола трибуны взревут, и атмосфера будет хорошей для них. Классные команды умеют это использовать".



"Игра стала чуть более открытой, нежели нам хотелось бы, но в конце мы забили. Думаю, каждый здесь согласится, что мы могли и должны быть забить больше голов".



"Это был выездной матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов, и если бы это было просто, с этим соревнованием что-то не так", — цитирует Клоппа The Independent.