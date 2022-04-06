"Ливерпуль" победил "Бенфику" в Лиссабоне
"Ливерпуль" сделал большой шаг к полуфиналу Лиги Чемпионов, выиграв первый матч 1/4 финала против "Бенфики" со счетом 1:3.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп значительно освежил состав своей команды относительно субботней победы 2:0 над "Уотфордом", оказав доверие Ибраиме Конате, Тренту Александер-Арнольду, Наби Кейта, Фабиньо, Луису Диасу и Садио Мане.
"Ливерпуль" начал матч первым номером и уже на 17-й минуте открыл счет благодаря розыгрышу углового. Энди Робертсон выполнил подачу от флажка, а Конате пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
Гости продолжили подвергать соперника давлению и довольно закономерно забили второй гол на 34-й минуте. Александер-Арнольд из глубины поля выполнил заброс в штрафную, Диас головой скинул мяч на Мане, а тот поразил цель из пределов вратарской — 0:2.
"Красные" почти ничего не позволили сопернику в остатке тайма, а вот сами могли забить еще, однако Мохамеду Салаху не удалось переиграть голкипера.
Второй тайм начался с того, что Конате не попал по мячу, пытаясь прервать незамысловатый прострел с фланга в штрафную. Дарвин Нуньес этим подарком распорядился сполна — 1:2.
После гола Нуньеса игра перестала быть комфортной для "Ливерпуля". "Бенфика" поверила в себя, но перехватить инициативу все равно не осмеливалась.
В остатке матча игра протекала в рваном темпе. "Красные" оказывали некоторое давление и, но для гола этого было недостаточно.
Тем не менее, несмотря на отсутствие явных моментов, на 87-й минуте "Ливерпуль" забил третий гол. Диас вышел один на один, проскочил мимо голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:3.
На исходе компенсированного времени Диогу Жота мог забить четвертый гол для своей команды, однако его удар был остановлен голкипером.
"Ливерпуль" практически идеально провел первый тайм, но результативный ляп Конате изменил игру. Один мяч был бы хрупким преимуществом, однако "красные" нашли в себе силы наиграть еще на один гол.
"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:1 (0:2)
Голы: Нуньес 49 — Конате 17, Мане 34, Диас 87
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Таарабт (Мейте 70), Рафа Силва, Гонсалу Рамуш (Мариу 86), Эвертон (Яремчук 82), Нуньес.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 89), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Милнер 89), Алькантара (Хендерсон 61), Салах (Жота 61), Диас, Мане (Фирмино 61).
Предупреждения: Таарабт — Алькантара.
06.04.2022 00:00
Просмотров: 895
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этому Атлетико Ливерпуль воткнул 5 голов в двухматчевом противостоянии, а Сити еле забили 1.
(ответить)
Красные Императоры Убицы безжалостные
Победаносцы Гордость Британий
(ответить)
Норм. В принципе ожидаемо и ничего сверхестественного не произошло, даже несмотря на не самый оптимальный состав.
И хватит гнать на Салаха, скаузеры! Мо столько сделал для Ливерпуля. Этот сезон выдался особенно напряжённым. Больше него игрового времени из полевых игроков только У Ван Дека и Трента, да и то у последнего на копейки, почти столько же, сколько и у египтянина. А у Салаха в этом сезоне ещё были отборы на ЧМ в первой половине сезона и Кубок Африки с плей-офф отбора ЧМ уже в этом году. И это не товарняки какие-то и не игры с каким-то говном, а упорнейшие матчи с турнирным значением и максимальной самоотдачей. И что бы ни говорил Клопп о его выносливости и работоспособности, он не железный. Естественно усталость накапливается. У любого игрока есть функциональные спады в карьере, и у Салаха былии, и он их успешно преодолевал и вновь забивал и забивал. Так что руки прочь от фараона!!!
(ответить)
Лфк поиграл сам с собой, так как соперника не заметил. Сам вытоптал за двоих первый тайм за себя и за Бенфику, потом расслабился и опять восстановил статус кво.
(ответить)
Конате решил Кариуса исполнилось. Здесь обошлось.
(ответить)
Юрген Клопп Животворящий тренер!
(ответить)
Слабоватый и нервозный матч как по мне. Спишем это на эконом режим. С Сити такие трюки уже не прокатят, надо выкладываться на 100+%.
(ответить)
Императорпуль дааааааааааааа
Гордость Всеи Британий
(ответить)
До матча ЧЕЛСИ остался 21 час и 50 минут,КАЙФ!!!
(ответить)
Отличный результат. Теперь го тяжелой техники побольше Украине и ебсти раисью
(ответить)
1-3 это комплемент для бенфики, игра была на 90% простейшей. По хорошему лфк должен был вести в +3 или +4. Мосала вообще нахер сломанный какой-то, наймите ему психолога или дайте Клопинатору объяснить ему что его сборная дно ебанное и что то что они до пенок доходили уже было чудом. Хотя я и резко против его хуисосинья, ибо до собрных он играл абсолютно волшебно. Кароч верю в него и что прекратит выебываться и подпишет контракт. Диаз однозначно мом. Оч боялся что он окажется тупым бегунком, но паря абсолютно шикарно владеет своим тело, четко понимает когда надо ускоряться, а когда дать пас. Конате преимущественно был хорош, но кажись расслабился упиваясь своей крутостью и лажанул чуток. Будет ему уроком. Кейта хоть и дал гп в игре опять не нравился, все же надеюсь что его летом разменяют на Биссуму/Тилиманса, ибо все равно не хватает ему качеств. Ну и Хендо еще отмечу. Как вышел потушил ту искру, которая разгоралась у Бенфики. Все же в его академичности есть огромный и эффективный оборонительный элемент.
(ответить)
Колбасник: Кококо Конате топчик, какого пиздатого заща купили.
Через полчаса: до ошибки Конате был лучшим, потом пошли ляпы..
(ответить)
уверенный матч, контролировали почти всю игру, один раз только обосрались, ну и моментов много не реализовали, минимум 5ку должны были заносить, учитывая пару чистых выходов. но и так нормально, главное без травм.
не нравится, что салах и мане в нелучших кондициях, надо им набирать, самый важный отрезок сезона начинается.
клопп топ
(ответить)
Никому не нужный матч)
(ответить)
Князья тоже не подвели
(ответить)
неожиданно
(ответить)
Ван Дейк лучший в матче.
Диас что за игрок, что за трансфер!
Джоий Джи над в ответке в центре выпустить, пусть поиграет в своей родной позициии
(ответить)
У Алиссона учитель по дриблингу - Рональдиньо с АлиЭкспресс...
(ответить)
Обоссали яремчука
(ответить)
Красные Императоры гроза в футбольном мире
Гордость всеи Британий
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий