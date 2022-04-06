"Ливерпуль" победил "Бенфику" в Лиссабоне

"Ливерпуль" сделал большой шаг к полуфиналу Лиги Чемпионов, выиграв первый матч 1/4 финала против "Бенфики" со счетом 1:3.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп значительно освежил состав своей команды относительно субботней победы 2:0 над "Уотфордом", оказав доверие Ибраиме Конате, Тренту Александер-Арнольду, Наби Кейта, Фабиньо, Луису Диасу и Садио Мане.



"Ливерпуль" начал матч первым номером и уже на 17-й минуте открыл счет благодаря розыгрышу углового. Энди Робертсон выполнил подачу от флажка, а Конате пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Гости продолжили подвергать соперника давлению и довольно закономерно забили второй гол на 34-й минуте. Александер-Арнольд из глубины поля выполнил заброс в штрафную, Диас головой скинул мяч на Мане, а тот поразил цель из пределов вратарской — 0:2.



"Красные" почти ничего не позволили сопернику в остатке тайма, а вот сами могли забить еще, однако Мохамеду Салаху не удалось переиграть голкипера.



Второй тайм начался с того, что Конате не попал по мячу, пытаясь прервать незамысловатый прострел с фланга в штрафную. Дарвин Нуньес этим подарком распорядился сполна — 1:2.



После гола Нуньеса игра перестала быть комфортной для "Ливерпуля". "Бенфика" поверила в себя, но перехватить инициативу все равно не осмеливалась.



В остатке матча игра протекала в рваном темпе. "Красные" оказывали некоторое давление и, но для гола этого было недостаточно.



Тем не менее, несмотря на отсутствие явных моментов, на 87-й минуте "Ливерпуль" забил третий гол. Диас вышел один на один, проскочил мимо голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:3.



На исходе компенсированного времени Диогу Жота мог забить четвертый гол для своей команды, однако его удар был остановлен голкипером.



"Ливерпуль" практически идеально провел первый тайм, но результативный ляп Конате изменил игру. Один мяч был бы хрупким преимуществом, однако "красные" нашли в себе силы наиграть еще на один гол.



"Бенфика" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:1 (0:2)



Голы: Нуньес 49 — Конате 17, Мане 34, Диас 87



"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Таарабт (Мейте 70), Рафа Силва, Гонсалу Рамуш (Мариу 86), Эвертон (Яремчук 82), Нуньес.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 89), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Милнер 89), Алькантара (Хендерсон 61), Салах (Жота 61), Диас, Мане (Фирмино 61).



Предупреждения: Таарабт — Алькантара.