Де Брюйне принес "Сити" победу над "Атлетико"

Кевин Де Брюйне Кевин Де Брюйне принес "Манчестер Сити" победу 1:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" на выходных в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Вместо Кайла Уолкера, Джека Грилиша и Фила Фодена появились Джон Стоунс, Бернарду Силва и Рияд Махрез.

Матч начался с того, что "Атлетико" окопался возле своей штрафной площади и наблюдал, как "Сити" безраздельно владеет мячом.

Преодолеть такой частокол ног хозяевам было крайне сложно, а все те немногочисленные удары, что они нанесли в первом тайме, оказались неточными.

Гости до перерыва совершили лишь несколько робких вылазок к чужой штрафной, но Эдерсона ни разу не побеспокоили.

В начале второго тайма Кевин Де Брюйне отметился хорошим ударом со штрафного, но голкипер "Атлетико" Ян Облак сыграл надежно.

После перерыва игра не изменилась. Гости гнулись, но не ломались, однако за 20 минут до конца гол все-таки случился. Стянув на себя нескольких соперников, Фоден сделал передачу в штрафную на рывок Де Брюйне, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

В остатке матча "Сити" стремился ко второму голу. Особенно выделялся Де Брюйне — один удар Кевина был заблокирован, а второй оказался неточным. Счет уже не изменился.

"Сити" выполнил задачу-минимум, дожав своего соперника. Забить второй гол "горожанам" не удалось, поэтому на следующей неделе в Мадриде им придется попотеть.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 1:0 (0:0)

Гол: Де Брюйне 70.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Лапорт, Аке, Канселу, Родри, Гюндоган (Грилиш 68), Силва, Махрез (Фоден 68), Де Брюйне, Стерлинг (Жезус 68).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Льоренте (Кунья 60), Кондогбиа, Коке (Де Пауль 60), Гризманн (Корреа 60), Фелиш (Лемар 81).

Предупреждения: Жезус, Эдерсон — Корреа, Де Пауль, Врсалько.


Метки Атлетико, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2022 23:55

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  1. naby-keita 06.04.2022 00:09 # naby-keita
    0
    0 ЛЧ
    0

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  2. v-0987654321 06.04.2022 00:01 # v-0987654321
    МИХА убери нах этих шарамыг с главного

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  3. kukuruzzo 06.04.2022 00:00 # kukuruzzo
    КОРОЛЕВИЧИ!!!

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  4. v-0987654321 05.04.2022 23:59 # v-0987654321
    Императорпуля на главную
    хахахаха

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  5. v-0987654321 05.04.2022 23:58 # v-0987654321
    Си Бан Тро Сики

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  6. mancityman 05.04.2022 23:57 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. v-0987654321 05.04.2022 23:57 # v-0987654321
    ща сибантросики будет с главного
    хахахаха

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  8. high-malvern 05.04.2022 23:57 # high-malvern
    КОРОЛИ!!! true-manc с победой! Ситимен нет, если не извинишься.

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  9. thegodfather 05.04.2022 23:57 # thegodfather
    плохой матч для нейтрального зрителя
    голевых моментов особо не было
    нерв был, но не большой, и больше он исходил от грязной (привычной) игры атмд.

    не тех ни других не поддерживаю, но мс в любом случае по крайней мере играют в футбол в прямом понимании, атмд это какое-то позорище.


    но 0-1 оставляем им нормальные шансы, дома будут больше на атаку играть и там уже х3 че будет, свои стены помогают

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  10. jirrort 05.04.2022 23:56 # jirrort
    С победой.

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  11. turist 05.04.2022 23:56 # turist
    В этой паре ещё ни чего не решено

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  12. ian 05.04.2022 23:55 # ian
    0сити

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  13. true-manc 05.04.2022 23:55 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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