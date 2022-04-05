Де Брюйне принес "Сити" победу над "Атлетико"

Кевин Де Брюйне принес "Манчестер Сити" победу 1:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" на выходных в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Вместо Кайла Уолкера, Джека Грилиша и Фила Фодена появились Джон Стоунс, Бернарду Силва и Рияд Махрез.



Матч начался с того, что "Атлетико" окопался возле своей штрафной площади и наблюдал, как "Сити" безраздельно владеет мячом.



Преодолеть такой частокол ног хозяевам было крайне сложно, а все те немногочисленные удары, что они нанесли в первом тайме, оказались неточными.



Гости до перерыва совершили лишь несколько робких вылазок к чужой штрафной, но Эдерсона ни разу не побеспокоили.



В начале второго тайма Кевин Де Брюйне отметился хорошим ударом со штрафного, но голкипер "Атлетико" Ян Облак сыграл надежно.



После перерыва игра не изменилась. Гости гнулись, но не ломались, однако за 20 минут до конца гол все-таки случился. Стянув на себя нескольких соперников, Фоден сделал передачу в штрафную на рывок Де Брюйне, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



В остатке матча "Сити" стремился ко второму голу. Особенно выделялся Де Брюйне — один удар Кевина был заблокирован, а второй оказался неточным. Счет уже не изменился.



"Сити" выполнил задачу-минимум, дожав своего соперника. Забить второй гол "горожанам" не удалось, поэтому на следующей неделе в Мадриде им придется попотеть.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 1:0 (0:0)



Гол: Де Брюйне 70.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Лапорт, Аке, Канселу, Родри, Гюндоган (Грилиш 68), Силва, Махрез (Фоден 68), Де Брюйне, Стерлинг (Жезус 68).



"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Льоренте (Кунья 60), Кондогбиа, Коке (Де Пауль 60), Гризманн (Корреа 60), Фелиш (Лемар 81).



Предупреждения: Жезус, Эдерсон — Корреа, Де Пауль, Врсалько.