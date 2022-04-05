Тухель требует, чтобы фанаты лучше поддерживали "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал фанатов своей команды лучше поддержать игроков в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Шокирующее поражение 1:4 от "Брентфорда" в минувшую субботу сопровождалось довольно тоскливой атмосферой на "Стэмфорд Бридж".



Поэтому в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" Тухель обратился к своим фанатам и объяснил, почему атмосфера на стадионе имеет такое большое значение.



"Мы абсолютно нуждаемся в этом. Нам нужно быть лучше на поле, но также нам нужно, чтобы лучше была поддержка трибун".



"Обычно у нас есть эта атмосфера в вечерних матчах, больших матчах. Болельщики создают энергию и атмосферу, что очень подстегивает нас. Это имеет огромное значение для такого рода матчей. Сопернику гораздо сложнее, когда зрители страстно поддерживают свою команду. Мы почувствовали это в Мальме и Санкт-Петербурге и почувствуем снова в Мадриде а следующей неделе".



"Нам нужно, чтобы каждый пришел поддержать нас завтра", — цитирует Тухеля The Guardian.