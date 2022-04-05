Тухель требует, чтобы фанаты лучше поддерживали "Челси"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал фанатов своей команды лучше поддержать игроков в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Шокирующее поражение 1:4 от "Брентфорда" в минувшую субботу сопровождалось довольно тоскливой атмосферой на "Стэмфорд Бридж".

Поэтому в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" Тухель обратился к своим фанатам и объяснил, почему атмосфера на стадионе имеет такое большое значение.

"Мы абсолютно нуждаемся в этом. Нам нужно быть лучше на поле, но также нам нужно, чтобы лучше была поддержка трибун".

"Обычно у нас есть эта атмосфера в вечерних матчах, больших матчах. Болельщики создают энергию и атмосферу, что очень подстегивает нас. Это имеет огромное значение для такого рода матчей. Сопернику гораздо сложнее, когда зрители страстно поддерживают свою команду. Мы почувствовали это в Мальме и Санкт-Петербурге и почувствуем снова в Мадриде а следующей неделе".

"Нам нужно, чтобы каждый пришел поддержать нас завтра", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки болельщики, Лига Чемпионов, Реал, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2022 23:00

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  1. naby-keita 06.04.2022 00:10 # naby-keita
    ЩОЛСЕ ЩОЛСЕ ЩОЛСЕ
    ДИЕГО ДИЕГО ДИЕГО!!!

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  2. ian 05.04.2022 23:58 # ian
    Не зря Маур сравнивал СБ с кладбищами

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  3. frisby 05.04.2022 23:04 # frisby
    Что можно требовать у пьяного деградированного быдла?

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