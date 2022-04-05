Рангник советует "Юнайтед" купить Лаймера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рекомендовал своему клубу приобрести полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Конрада Лаймера.

Укрепление центра поля является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, особенно в свете того, что Поль Погба почти наверняка покинет клуб.



Рангник не принимает активного участия в определении своего преемника, однако привлечен к составлению трансферных планов "красных дьяволов".



По информации Bild, Рангник нацелился на 24-летнего Лаймера, выступающего за "РБ Лейпциг" после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в 2017 году — для обоих этих клубов Ральф был спортивным директором в то время.



Оцениваемый в 23 миллиона фунтов Лаймер забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 20 матчах Бундеслиги этого сезона.



