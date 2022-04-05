Руни надеется однажды возглавить "Юнайтед" или "Эвертон"

Рулевой "Дерби" Уэйн Руни заявил, что надеется однажды возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон".

Ранее в этом сезоне "Эвертон" уже звал Руни на собеседование, однако Уэйн отказал своему родному клубу, решив сосредоточиться на борьбе с "Дерби" за выживание в Чемпионшипе.



Руни признается, что не хочет повторить судьбу своего бывшего партнера по сборной Англии Фрэнка Лэмпарда, который получил большую работу слишком рано и оказался к ней не готов, когда отправился в "Челси".



"Для меня есть два клуба: "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Я фанат "Эвертона", я провел 13 лет в "Юнайтед". Я чувствую, что смогут получить шанс там, если продолжу делать то, что делаю, продолжу учиться, продолжу совершенствоваться. Я был бы счастлив попробовать себя там".



"Ты должен обладать уверенностью в себе и верой в себя. Конечно, на твоем пути будут соблазны. Ты можешь получить предложения, которые заставят тебя подумать: "Я собираюсь взяться за эту работу". Однако ты должен чувствовать, что находишься в правильном месте, и сейчас у меня есть такое ощущение. Я развиваюсь как менеджер, развиваюсь как тренер, и я учусь".



"Я понимаю, когда Фрэнк Лэмпард отправился в "Челси" — так сложно сказать "нет". Но когда ты отправляешься в один из этих больших клубов, ты должен убедиться, что делаешь это в правильное время и сможешь обеспечить развитие себе и клубу".



"Эвертон" звал меня на собеседование на должность главного тренера, но у меня есть работа, я все еще учусь, и я не чувствовал, что это правильное время", — сообщил Руни в эфире Sky Sports.