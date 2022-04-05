Семейство Рикеттс готово построить "лучший стадион в Премьер-Лиге" для "Челси"

Семейство Рикеттс немедленно приступит к перестройке стадиона "Стэмфорд Бридж", если купит "Челси".

Семейство Рикеттс является одним из четырех претендентов на покупку "Челси" и рассматривает фактор нового стадиона определяющим.



По информации Evening Standard, владельцы бейсбольной команды "Чикаго Кабс" уже обратились к ведущим архитекторам и собираются построить "лучший стадион в Премьер-Лиге".



Соответствующий опыт у Рикеттс уже есть. Их "Кабс" осуществила реконструкцию "Ригли-филд" в Чикаго стоимостью 760 миллионов фунтов, причем без переноса домашних матчей.



С "Челси" Рикеттс готовы поступить так же. Планируется, что перестройка 42-тысячного "Стэмфорд Бридж" будет поэтапной и не заставит "синих" искать временное пристанище.