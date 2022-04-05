Семейство Рикеттс готово построить "лучший стадион в Премьер-Лиге" для "Челси"
Семейство Рикеттс немедленно приступит к перестройке стадиона "Стэмфорд Бридж", если купит "Челси".
Семейство Рикеттс является одним из четырех претендентов на покупку "Челси" и рассматривает фактор нового стадиона определяющим.
По информации Evening Standard, владельцы бейсбольной команды "Чикаго Кабс" уже обратились к ведущим архитекторам и собираются построить "лучший стадион в Премьер-Лиге".
Соответствующий опыт у Рикеттс уже есть. Их "Кабс" осуществила реконструкцию "Ригли-филд" в Чикаго стоимостью 760 миллионов фунтов, причем без переноса домашних матчей.
С "Челси" Рикеттс готовы поступить так же. Планируется, что перестройка 42-тысячного "Стэмфорд Бридж" будет поэтапной и не заставит "синих" искать временное пристанище.
05.04.2022 20:00
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Уже 10 раз мэрия Лондона им отказывала в увеличении стадиона, потому что рядом куча зданий, которые не позволят снести. А строить новый огромный Бридж в черте Лондона не видится возможным, так что Риккетсы просто пи3дят болелам, чтобы после покупки к чертям обанкротить помойку и вернуть ей исторически коректное место в низшей лиге.
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